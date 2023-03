Zadlužená Srí Lanka dostane první splátku ze záchranného úvěru od MMF

Srí Lanka obdrží v příštích dvou dnech 300 milionů USD (6,6 miliardy Kč) jako první tranši ze záchranného úvěru od Mezinárodního měnového fondu (MMF). Země se na začátku loňského roku dostala kvůli špatnému hospodaření a dopadům pandemie nemoci covid-19 do nejhorší finanční krize za sedmdesát let. Měnový fond o tom dnes informoval v tiskové zprávě.



Výkonná rada MMF v pondělí zemi schválila záchranný úvěr v objemu skoro tří miliard USD. Očekává se, že další pomoc až 3,75 miliardy USD Srí Lanka získá od Světové banky (SB), Asijské rozvojové banky (ADB) a dalších věřitelů.



Pro Srí Lanku je nejnovější půjčka už 17. pomocí od MMF a třetí od konce občanské války v roce 2009. Poslední překážku pro získání úvěru se podařilo Srí Lance odstranit tento měsíc, kdy zemi potvrdila podporu Čína. Ta je největším bilaterálním věřitelem Srí Lanky.



Úřad prezidenta Ranila Vikremesingheho uvedl, že úvěrový program od MMF slouží jako ujištění, že Srí Lanka je schopna restrukturalizovat svůj dluh a obnovit normální transakce. Dohoda také otevírá cestu k restrukturalizaci dluhu, který činí téměř 58 miliard USD (1,3 bilionu Kč).



Půjčka od MMF však nebude znamenat okamžitou pomoc pro miliony obyvatel Srí Lanky. Ti bojují s prudkým růstem životních nákladů a daně z příjmu, elektřina jim zdražila o 66 procent.



MMF očekává, že ekonomika Srí Lanky letos klesne o tři procenta. V roce 2026 by ale už měla růst, a to tempem tří procent.



Země se nyní musí soustředit na obtížné reformy. Vedoucí mise MMF pro Srí Lanku Peter Breuer uvedl, že udržitelnost dluhu je jedním z hlavních kritérií, na jejichž základě MMF schvaluje záchranné programy. Vyplacení peněz ze záchranného souboru pro Srí Lanku bude spojeno s pravidelným přezkumem každých šest měsíců. MMF nestanovil cíl růstu, ale určil inflační pásmo 12 až 18 procent, kam se musí země dostatdo konce letošního roku, dodal Breuer. Srí Lanka také hodlá v dubnu oznámit strategii restrukturalizace dluhu, uvedla agentura Reuters.