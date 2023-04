Konsenzus u zisků jde stále hodně proti některým modelům i dlouhodobému trendu

U zisků obchodovaných firem docela dobře „funguje“ dlouhodobý trend (viz včerejší příspěvek). Trhy přesto mohou klást velký důraz na cyklický vývoj čistě proto, že jejich pohled je zejména krátkodobý (čímž se ale je přesouváme k otázce, „proč je krátkodobý“). K tomu navíc existuje možnost, že trend přece jen přestane fungovat – zlomí se a stane se tak právě během současného cyklu. V neposlední řadě pak chování celého trhu schovává řadu změn v ziscích jednotlivých firem a odvětví.



Morgan Stanley v následujícím grafu ukazuje historický a očekávaný vývoj čtvrtletních zisků obchodovaných firem. Podle konsenzu bylo lokálního růstového dna dosaženo v prvním čtvrtletí letošního roku, v druhém by zisky ještě měly o něco klesnout a pak už by se jejich růst měl zvedat k 10 %:



Zdroj: Twitter



Podle grafu se také zdá, že zisky by podle konsenzu měly delší čas růst kolem oněch 10 %. Což je výrazně nad 6 – 7 % odvozenými z dlouhodobého trendu. Z hlediska hodnot akcií jde pak samozřejmě o mnohem důležitější věc, než vývoj během pár čtvrtletí. Ale zůstaňme dnes u něj.



Aktualizace následujícího grafu ukazuje, že model (a nejen on) implikuje mnohem větší pokles ziskovosti než konsenzus. Oranžová křivka se dokonce dostává znatelně níže, než byla kolem roku 2009. V minulosti přitom dokonalým věštícím indikátorem nebyla. Nicméně po roce 2000 nikdy nedošlo ani náznakem k vytvoření mezery, která nyní existuje mezi oranžovou křivkou a tou žlutou – konsenzem:



Zdroj: Twitter



V MS uvedenou mezeru řeší tak, že pro letošní rok predikují zisky v indexu SPX na 195 dolarech (11% meziroční pokles). Konsenzus hovoří o černé růstové nule (tj. asi 220 dolarů) a pro příští rok o 249 dolarech (MS o 241 dolarech). Ani predikce MS tak neimplikují nějaký víceletý propad relativně ke konsenzu.