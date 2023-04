Janus Henderson: Peníze už nejsou zadarmo, opět je namístě vybírat dobré firmy

Ali Dibadj, který vede investiční společnost Janus Henderson, na počátku rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že „peníze již nejsou zadarmo“. Narážel tak na vyšší sazby a výnosy krátkodobých i dlouhodobých dluhopisů. Jde tak o změnu z prostředí, kdy se sazby držely velmi nízko. Ta se podle investora zřejmě nevrátí. A i když nedovede říci, kde se sazby budou nacházet za pár let, budou podle něj výš než v předchozích deseti letech.



Dibadj se domnívá, že v prostředí nízkých sazeb se tolik nelišila návratnost lepších a horších společností. Popsaná změna ale znamená, že nyní je opět namístě vybírat ty lepší firmy a akcie. „Bude to způsob, jak generovat alfu,“ dodal expert (takzvaná alfa ukazuje, jak moc návratnost dané investice převyšuje návratnost odpovídající její rizikovosti – pozn. redakce).



Investor se domnívá, že v novém prostředí některé z horších společností nepřežijí, protože už nebudou. A smysl nebude mít plošné investování do akciového trhu. Ke změnám bude docházet i v samotném odvětví správy aktiv. Podle Dibadja se tu společnosti budou muset stále více ptát, co od nich jejich klienti chtějí. Namísto toho, aby prostě nabízely to, co ony samy mají nyní k dispozici.



Na otázku týkající se private equity fondů expert řekl, že podle něj v minulosti provedly řadu ne právě promyšlených investic. Důvod spočíval v tom, kolik měly klientů a peněz určených k investicím. K tomu pak investor dodal, že během posledních zhruba deseti let správci investičních fondů vůbec neuvažovali nad tím, že by hotovost byla „konkurenčním aktivem“. Tedy aktivem, které by svou atraktivitou soupeřilo s jinými včetně akcií.



Současná situace ale uvedený pohled výrazně mění a projevuje se to i na postojích klientů. Ti pak také podle šéfa Janus Henderson stále více požadují „výsledky“. Nezajímá je tudíž tolik, jak se k nim investiční firma dostane a „jaké použije ingredience“, rozhodující je výsledek. K tomu pak dodal, že řada investorů má velkou část svých portfolií na privátních trzích, ale pokles valuací na trzích veřejných povede k přesunu tímto směrem.



Zdroj: Bloomberg