Americké banky čelí na popud ECB další vlně přesunů aktiv do EU

Očekává se, že globální investiční banky přesunou na naléhání Evropské centrální banky další stovky miliard dolarů v aktivech a transferů rizik do eurozóny. Mezi ty, kteří se po loňském šetření ECB z loňského roku údajně snaží přesunout více aktiv, kapacit pro řízení rizik i zaměstnanců, patří i a její američtí konkurenti. A během dneška se má ECB vyjádřit k plánům těchto bank.



Téměř sedm let poté, co si Velká Británie odhlasovala odchod z Evropské unie, banky stále vyjednávají s regulátory strukturu svého podnikání v unii. Na jednu stranu se mnoho investičních bank zdráhá odejít z Londýna kvůli jeho hlubokým zdrojům likvidity i talentů, na stranu druhou chce mít ECB dohled nad finančními riziky pro EU, která jsou zakotvena právě v rozvahách celosvětových bank.



V roce 2018 se banky dohodly s ECB, že během několika let přesunou z Velké Británie do eurozóny aktiva v hodnotě 1,2 bilionu eur. Tento proces je z velké části dokončen, uvedl začátkem tohoto roku Andrea Enria z ECB.





„Stále se diskutuje o výši aktiv, která je třeba převést. Očekáváme zhruba 200 až 250 miliard eur pro Frankfurt a více než 300 miliard eur celkem,“ řekl Hubertus Vaeth, výkonný ředitel lobbistické skupiny Frankfurt Main Finance.



V roce 2020 zahájila ECB šetření většiny amerických, ale také britských a švýcarských bank, aby zajistila, že budou evropská rizika řízena lokálně. Loni uvedla, že pouhých 21 % z 264 obchodních oddělení v sedmi bankách „mělo zajištěný cílený dohled“, a poskytla bankám čas, aby samy přišly s plánem řešení nalezených zjištění. V některých případech se aktiva přesunula do nových evropských subjektů, ale jejich riziko se stále řídí z Londýna. Sektor odhaduje, že převody aktiv budou činit stovky miliard dolarů.



Kristine Braden, generální ředitelka Citibank Europe, ve středu uvedla, že po pauze během Covid-19 pokračují v přesouvání zaměstnanců i v procesu přesunu některých produktů. „Tento týden je vlastně opravdu důležitý, protože od našich regulátorů obdržíme informace ohledně jejich budoucích očekáváních a v důsledku toho dojde k mnoha přesunům,“ řekla na konferenci Bloomberg New Economy Gateway Europe poblíž Dublinu. "Takže ta horší část možná teprve přijde."

Zdroj: Bloomberg