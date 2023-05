Podle Yellenové je stres teprve na začátku. Wall Street míří opět dolů

Americká ministryně financí Yellenová říká, že nyní vidíme pouze začátek možného stresu na finančních trzích. S tím lze souhlasit jen částečně, neboť některé části trhu (CDS, T-bills) už jsou z fiskálních rizik nervózní nějakou dobu. Kde to však platí určitě, jsou akcie, které naznačují, že začaly brát dluhové zápolení politiků vážně, teprve když se i po mnohých nadějných signálech nedostavila dohoda.

Yellenová samozřejmě opět varovala před důsledky krachu a vyzývala k urychlené dohodě na navýšení stropu. Zopakovala, že peníze mohou vládě dojít už 1. června, že je těžké datum říci úplně přesně, ale že bude poskytovat pravidelné aktualizace. Žádné scénáře pro případ prázdné pokladny však sdělovat nechtěla. Omezila se na konstatování, že některé závazky by vláda nemohla dodržet a že by čelila složitému rozhodování.

Dílčí negativní zprávou dnes byla květnová hodnota německého indexu podnikatelského klimatu Ifo. Došlo k překvapivě velkému poklesu taženému hlavně horšími očekáváními. Efekt na celkový sentiment je však podle nás nevýrazný.

Večer do hry ještě vstoupí zápis z posledního jednání měnového výboru Fedu. Ten rozhodl o navýšení sazeb o 25 bps, načež trhy samy sebe ujistily, že jde o poslední krok v rámci cyklu. Po několika týdnech to však vypadá, že se myšlenka dalšího růstu sazeb v červnu částečně vrací, přičemž očekávání poklesu sazeb do konce roku už nejsou tak agresivní.

Po včerejších ztrátách navazuje Wall Street poklesem o dalších asi 0,8 pct, přičemž hlavní evropské indexy už jsou dole místy o více než 2 pct. Výnosy dluhopisů sice nejprve klesaly, ale po několika změnách směru jsou na tom velmi podobně jako včera večer. Eurodolar také měnil směr několikrát, momentálně míří lehce dolů na 1,0760. Zlato začalo mírně ztrácet. Koruna si z dneška odnáší naopak drobné zisky.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 18:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6763 -0.2052 23.7196 23.6378 CZK/USD 22.0050 -0.0568 22.0280 21.9200 HUF/EUR 372.7605 -0.8332 376.6655 371.8000 PLN/EUR 4.5063 0.3429 4.5093 4.4761

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5945 -0.1238 7.6140 7.5765 JPY/EUR 149.7350 0.3149 149.7470 148.8491 JPY/USD 139.1960 0.4739 139.2050 138.2690

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8698 0.2559 0.8710 0.8650 CHF/EUR 0.9746 0.3604 0.9750 0.9709 NOK/EUR 11.7962 -0.0729 11.8483 11.7738 SEK/EUR 11.5337 0.8076 11.5449 11.4349 USD/EUR 1.0757 -0.1443 1.0801 1.0749

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5288 1.0549 1.5312 1.5115 CAD/USD 1.3593 0.6628 1.3599 1.3500