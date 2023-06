Perly týdne: Beyoncé inflace, hrozí i Bruce Springsteen a Fed už nevystraší akcie k poklesu

Ve Švédsku se hovoří o Beyoncé inflaci, předpovídá poměrně silný růst amerického hospodářství a Josh Brown z Ritholtz Wealth Management se domnívá, že Fed už nemůže vystrašit akciový trh k poklesu.

Bez recese: v následujícím grafu ukazuje indikátor současné ekonomické aktivity CAI, který je založen na vysokofrekvenčních datech přicházejících z amerického hospodářství. Podle něj americká ekonomiky nijak výrazně neslábne, spíše naopak. také ukazuje historický vývoj HDP a přidává své predikce. Ty s recesí ani vzdáleně nepočítají a i příští rok by se měl růst držet nad 2 %:

Zdroj: Twitter

Akcie se vystrašit nenechají: Josh Brown z Ritholtz Wealth Management hovořil na CNBC o tom, že podle jeho názoru Fed není schopen „vystrašit trhy k poklesu“. Tedy vysílat signály a provádět kroky, které by vedly k poklesu cen akcií. Americká centrální banka totiž podle investora sice hýbe krátkodobými sazbami, ale výnosy dlouhodobějších vládních obligací se už moc nehýbou. K tomu z ekonomiky stále přichází signály silné aktivity, kterými je Brown podle svých slov sám překvapen.

Americké akcie se tedy podle experta nastavují na scénář, v němž ekonomika v příštím roce nespadne do recese, ale nebude se ani přehřívat. V takovém prostředí jsou pak firmy obvykle schopny dosáhnout na zisková očekávání, či je dokonce překonávat. „To je příběh letošního roku, ne změna sazeb Fedu“. Na straně ekonomického vývoje je podle experta pozorně sledován spotřebitel. Ten sice v poslední době poněkud zmírnil své výdaje, ale „rozvahy tu nejsou žádným problémem“. I přesto, že Fed prudce a rychle zvedl sazby.

Brown si uvedený stav vysvětluje tím, že asi u 60 % všech hypoték, které tvoří dominantní položku u všech úvěrů domácností, jsou sazby stále pod 5 %. I když se tedy uvažovalo o tom, že zvedání sazeb způsobí „trhliny v systému“, na straně spotřebitelů tomu tak určitě není. Brown podle svých slov nechce budit dojem, že se na této rovině nemůže situace zhoršit, protože sazby vzrostly hodně a rychle a dochází ke zmenšování objemu peněžní nabídky. Současná situace ale ani zdaleka nenaznačuje problémy a to se promítá do chování spotřebitelů a následně do celé ekonomiky.

Beyoncé inflace: Některá média si všímají vývoje květnové inflace ve Švédsku. Příčinou není ani tak její samotná výše, jako příčina, proč dosáhla vyšších než očekávaných hodnot. Guardian v této souvislost cituje ekonoma Danske Bank Michaela Grahna, který hovoří o vlivu koncertu Beyoncé. Odhaduje, že efekt konkrétně dosáhl 0,2 – 0,3 procentního bodu a fungoval zejména přes ceny restaurací a ubytování. Ty totiž rostly poté, co do Stockholmu na dva koncerty zpěvačky dorazily desítky tisíc fanoušků. Následující graf ukazuje vývoj jádrové inflace ve Švédsku a v eurozóně:

Zdroj: Twitter

Grahn považuje popsaný efekt za velmi vzácný a vývoj se podle něj v červnu vrátí do normálu. Nicméně „jeden ekonom pro Financial Times uvedl, že Švédsko by mohlo projít podobným skokem v inflaci poté, co Bruce Springsteen odehraje v červnu v Göteborgu tři koncerty“.

Příliš mnoho Tesel? Dan Levy z Barclays uvedl na CNBC, že jeho firma byla dlouhodobě optimistická u akcií Tesly a tuto společnost vidí jako vítěze přechodu do světa elektromnobility. K tomu jde o společnost, jejíž příběh není ani zdaleka jen o elektromobilech. Nicméně analytik dodal, že tu existuje tlak na marže, zásoby jsou relativně vysoko a cena akcie si prošla výraznou rally. Nyní tak podle experta „neodráží určité fundamentální obavy spojené s tímto titulem“.

Levy konkrétně poukázal na vyšší zásoby u Modelu 3 a poptávka na trhu podle něj celkově podporuje pohled, podle kterého může dál snižovat ceny s cílem udržet své prodeje. Firma přitom ve stejnou dobu zvyšuje výrobu v některých závodech a k tomu se na trhu objevují nové modely od konkurenčních automobilek

Levy uznává, že může tvořit hodnotu i v jiných oblastech, než jsou elektromobily a relevantní je pro ní i příběh umělé inteligence. Nelze ale podle něj zapomínat na zmíněné tlaky na marže. Ve výsledku má analytik nastavenou cílovou cenu na Tesle na 260 dolarech a valuaci opírá o svůj dlouhodobý výhled. V něm počítá s produkcí na úrovni 6 milionů vozů a by se tak dostala mezi největší automobilky na světě.

Analytik poukázal i na to, že u Tesly došlo v poslední době k růstu cen a zvýšení valuací i přesto, že nedošlo k výraznější změně v současném fundamentu. Naopak u firem jako NVIDIA valuace také výrazně vzrostly, ale dochází tu i ke zlepšování jejich současného hospodaření. Levy byl pak tázán na potenciál umělé inteligence a rozhovořil se o tom, že autonomní řízení u Tesly do značné míry spoléhá na kamery, za kterými pak stojí „počítač“. Konkurenční automobilky jdou spíše směrem, který využívá jiné senzory.

Přístup Tesly pak vidí expert jako „binární“. Může totiž skončit buď velkým úspěchem, nebo opačně. Podle něj zatím vyznívá porovnávání systémů Tesly a ostatních automobilek nejednoznačně. Jasné je, že má k dispozici obrovský objem dat. „Nicméně je stále otázka, zda bude její technický přístup tím vítězným“.