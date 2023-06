Rozbřesk: Let americké ekonomiky zatím pokračuje bez mezipřistání, šéf Fed tak nevylučuje zvýšení sazeb v červenci i v září

Výroční konference ECB poutala i včera pozornost trhů, přičemž to byl paradoxně šéf americké centrální banky J. Powell, který vzbudil největší rozruch. Ten totiž v jedné z odpovědí uvedl, že nechce odepisovat scénář, že by Fed zvýšil úrokové sazby na následujících dvou zasedání po sobě (tzn. v červenci na 5,50 %, v září na 5,75 %). Co přitom Powella motivovalo k takto jestřábímu výroku?



Odhlédneme-li od stále vysoké a zároveň neklesající jádrové inflace (viz zítřejší data za index PCE), tak jsou to primárně tvrdá konjunkturální data z americké ekonomiky, která v poslední době opakovaně naznačují, že poptávka v ekonomice zůstává velmi silná. Jestliže před deseti dny se Powell a spol. mohli dočíst, že květnové maloobchodní tržby byly velmi silné, tak jen pár dní zpět překvapil šokujícím pozitivním číslem trh s rezidenčním bydlením (počty zahájených nových domů za květen) a nakonec tento týden to byly i stále rychle rostoucí nerezidenční investice (květnové zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby). V součtu to vše znamená, že všechny důležité komponenty domácí poptávky, na které cílí restriktivní politika Fedu, stále velmi svižně rostou a žádné (mezi)přistání americké ekonomiky se zatím nekoná.



Z výše uvedeného důvodu není velkým překvapením, že z vedení Fedu slyšíme stále velmi jestřábí rétoriku. Červencové zvýšení o 25 bazických bodů se tudíž zdá být čím dál jasnější. Pokud však jde o září, tak toto zasedání je stále relativně daleko a do té doby se v americké ekonomice může stát relativně mnoho včetně toho, že trh práce v reakci na přísnou měnovou politiku konečně začne viditelně ochlazovat. Ale uvidíme - možná se dočkáme dalších pozitivních překvapení a Fedu nezbude nic jiného, než dostát svojí prognóze a zvednou sazby kumulativně o dalších +50 bazických bodů.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna během včerejší obchodní seance mírně ztrácela a podívala se opět k hranici 23,70 EUR/CZK. Na korunovém trhu však nyní chybí významnější impulsy, které by vedly k setrvalému posunu české měny jedním, či druhým směrem. Ve zbytku týdne může tento impuls přijít z eurozóny, respektive červnových inflačních čísel, zvláště pokud by měly za následek přecenění eurových sazeb na vyšší úrovně.



Eurodolar



Výroční konference ECB v Sintře včera prospěla spíše dolaru než euru, neboť zatímco přítomný šéf Fedu komunikoval jednoznačně jestřábí názor, tak prezidentka ECB Lagardeová byla přece jenom opatrnější, když zmínila, že makrodata z eurozóny za druhé čtvrtletí nevypadají příliš povzbudivě.

Dnes budou ve hře především inflační data z některých důležitých zemí eurozóny (Německo, Francie či Španělsko). Pokud některá ze zemí překvapí nižší než očekávanou hodnotou (tak jako včera Itálie), tak by se eurodolar mohl dostat ještě níže.