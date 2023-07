Výhled pro trhy v úvodu týdne: Futures nevýrazné, výsledky Erste příznivé

Futures pro hlavní evropské akciové trhy se vyvíjejí nevýrazně v rozmezí plus minus desetiny procenta. Hlavní událostí pro domácí trh jsou výsledky , které vyznívají příznivě co do kvartálu nad konsensy analytiků, zlepšení výhledu i návrhu dividendy.

zakončila 2Q23 s celkovými příjmy 2,66 miliardy eur při konsensu dle Bloomberg 2,57 mld. eur a čistou úrokovou marží 2,45 %. Čistý zisk dosáhl celkově 896,3 mil. eur, což znamená meziroční zlepšení o 30 procent při konsensu dle Bloomberg 707,3 mil. eur. Čistý úrokový výnos banky dosáhl 1,79 mld. eur při konsensu 1,8 mld. eur, cost to income ratio 46,2 % (kons. 47 %), CET1 ukazatel 14,9 % (kons. 14,3 %).

Banka zlepšila celoroční výhled. Zatímco dosavadní pracoval s rozmezím ROTE mezi 13 a 15 %, nový výhled cíluje ROTE nad 15 %.

Banka oznámila, že investorům z letošního výsledku hospodaření zamýšlí vyplatit dividendu ve výši 2,70 EUR/akcie, což je také pozitivní překvapení, meziroční zlepšení a číslo nad konsensem dle Bloomberg, který počítal s 2,28 EUR/akcie.

Finanční ředitel banky Doerfler v bezprostředním rozhovoru pro CNBC mimo jiné uvedl, že banka nadále zvažuje akvizice v regionu střední a východní Evropy, avšak nebude mít zájem o koupi rumunské divize banky .

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na čtvrtečním jednání ponechá základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Důležitější než rozhodování o sazbách bude podle nich nová prognóza a doprovodný komentář guvernéra Aleše Michla na tiskové konferenci. Centrální banka naposledy upravovala sazby před více než rokem, kdy je zvýšila o 1,25 procentního bodu na současnou úroveň.