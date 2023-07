Rozbřesk: Další výživný týden odstartují klíčová data z eurozóny - HDP a inflace

Po hektickém minulém týdnu nás čeká další velmi výživný týden pokud jde o globální i domácí makroekonomické události.



Ze zahraničních událostí lze opravdu těžko vybrat tu nejdůležitější, ale zasedání Bank of England a americká data z trhu práce (JOLTS a payrolls) mohou být velmi důležitými mezníky. Nicméně nezapomínejme ani na data z eurozóny, která přijdou na řadu již dnes (HDP a inflace za červenec).



Co se týká domácích záležitostí, tak nás velmi zajímavá kombinace - dnes HDP za druhý kvartál, zítra český index PMI a výsledky rozpočtu za červenec a nakonec ve čtvrtek zasedání ČNB. Vše pochopitelně velmi zajímavé události jak pro českou výnosovou křivku, tak pro korunu.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se vrátila pod hladinu EUR/CZK, ale je otázkou zdali se zde udrží před čtvrtečním zasedáním ČNB udrží. V regionu totiž opět začínal zlobit forint, který slábne a může koruně nepřímo přitížit. Regionálním měnám nemusí hrát příliš do karet rozhodnutí japonské centrální banky, která minulý pátek fakticky zahájila proces skoncování ultra-expanzivní měnové politiky “kontroly výnosové křivky”. Ten může vést k daleko větší volatilitě výnosových křivek v globálním měřítku a zvýšení averze k riziku.



Koruna nicméně bude dnes po ránu nepochybně monitorovat výsledek HDP za druhé čtvrtletí, když zveřejněný bleskový odhad růstu by měl ukázat na stagnaci, resp. to, žese tuzemská ekonomiky nachází již na hraně technické recese.



Eurodolar

Scénář silných dat v USA a naopak nepřesvědčivých údajů z eurozóny vrátil kurz eurodolaru k hodnotě 1,10. Nový týden startuje pro eurodolar opět pěkně zostra, když dnes dopoledne jsou na pořadu klíčová data z eurozóny - HDP za druhý kvartál a inflace za červenec. Růst HDP by mohl být viditelně kladný (což dnes ráno ocenila prezidentka ECB Lagardeová) a jádrová inflace velmi blízko minulé (tj. vysoké) hodnoty což by euru mohlo dát záminku smazat část ztrát.