Rozbřesk: Signály z ekonomiky mohou podpořit holubice v ČNB

Poslední týden přinesl z pohledu české ekonomiky spíše horší zprávy, které by mohly centrální bankéře posunout k úvahám o snižování sazeb již během tohoto podzimu. Na prvním místě je to slabý výkon průmyslu, který v červenci výrazně zaostal za naším i tržním odhadem. Vedle energeticky náročných odvětví tentokrát šlápla na brzdový pedál i některá páteřní odvětví českého průmyslu včetně strojírenství. A předstihové ukazatele včetně nových objednávek pak ukazují na slabou zahraniční poptávku i v nejbližších měsících.



Vedle toho sice čísla z maloobchodu potvrzují pozvolné oživení spotřeby domácností, k tomu však dochází podle předpokladů jen velmi pozvolna. Zdá se sice, že rostou tržby v segmentu potravin (zlevňujících) a některého základního zboží, stejně tak jako tržby cestovních kanceláří. Na druhé straně začínají slábnout (po relativně rychlém růstu cen) reálné tržby v pohostinství a hoteliérství. Celkově tak maloobchod zatím pravděpodobně nezvládá vykompenzovat slabý průmysl a i když čísla za srpen a září mohou obrázek třetího kvartálu ještě vylepšit, rozhodli jsme se již nyní revidovat dolů náš odhad HDP pro léto z +0,4 % na +0,2 % (mezikvartálně). ČNB ve své poslední prognóze předpokládá ještě o něco svižnější oživení a slabší růst může ve finále podpořit holubičí argumenty v bankovní radě.



Při zvažování prvního poklesu úrokových sazeb však nakonec pravděpodobně rozhodnou jiné faktory - především dynamika jádrové inflace, jednání o mzdách, síla koruny a politika ECB. Dnes zveřejněná srpnová inflace skončila lehce nad odhadem trhu (meziměsíčně +0,2 % vs kons. dle Bloomberg +0,1 %), a ECB (nehledě na rozporuplné signály z ekonomiky) nakonec ještě jednou zvýší úrokové sazby. Do toho koruna po překvapivém snížení sazeb v Polsku nevykazuje vůbec dobrou kondici, což může holubičí hlasy v bankovní radě naopak mírnit.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna po překvapivě agresivním snížení sazeb v Polsku zůstává nadále v defenzivě. Měnový pár se pohybuje v blízkosti 24,30 EUR/CZK a vyčkává na nové impulsy z domácí ekonomiky. Dnes předpokládáme výsledek inflace lehce nad prognózou ČNB (+0,3 % m/m a 8,7 % y/y), což by teoreticky pro korunu nemusela být špatná zpráva. Na druhé straně nejistota před zasedáním ECB může koruně svazovat ruce a bránit trvalejší stabilizaci.



Eurodolar

Velmi důležitý týden pro eurodolar startuje prakticky prázdným kalendářem. Ve středu a ve čtvrtek je třeba se připravit na vyšší volatilitu, která může být vyvolána nejprve americkou inflací za srpen a následně zasedáním ECB.