BofA: Velké technologie trochu drahé, pro index s rovnými vahami optimismus

Fed nemusí jen tak skončit se svou snahou o snížení inflačních tlaků a chybou by nyní mohly být sázky na agresivní snižování sazeb v příštím roce. Pro Bloomberg to uvedla Savita Subramanian z BofA, podle které řada klientů její banky čeká naplnění právě takového scénáře.



Strategička v rozhovoru poukázala i na to, že návrat k velmi nízkým sazbám se nemusí dostavit ani v delším období a perioda předchozích zhruba deseti let může být nakonec historickou anomálií. Současný stav zase může být blíže normálu. Je tomu tak i na akciovém trhu na straně valuací? Na tuto otázku Subramanian odpověděla, že index S&P 500 nyní představuje dva rozdílné příběhy. Důvodem je, že jeho kapitalizaci momentálně asi z 30 % tvoří několik málo velkých technologických společností.



Valuace této úzké skupiny leží podle expertky nyní „poněkud vysoko“. Může sice jít o společnosti, které budou nabízet dlouhodobě vyšší růst, nicméně Subramanian míní, že u nich ještě plně nedošlo k „rekalibraci“ na vyšší požadovanou návratnost danou vyššími sazbami. Mimo tuto skupinu „je to pak velmi rozdílný příběh“ a strategička je podle svých slov „velmi optimistická, co se týče indexu s rovnými vahami všech společností.“ Tedy indexu, jehož výkony nejsou výraznou měrou ovlivněny několika málo tituly.



Subramanian míní, že řada firem v posledních letech snižovala své zadlužení a bude zvyšovat efektivitu, „což je nejlepší býčí příběh pro následujících deset let.“ Jeho součástí pak může být mimo jiné automatizace a souvisejícím tématem je i vývoj na trhu práce. V této souvislosti expertka připomněla, že dříve docházelo k rozevírání mezery v příjmech a bohatství, současné stávky a změny na trhu práce pak vnímá jako důkaz, že situace se tu obrací. To bude znamenat tlak na nižší ziskovost u některých společností. Mohou to přitom být ty, které zanedbaly přípravu na nové ekonomické prostředí. To je totiž charakterizováno mimo jiné právě vyššími sazbami.



V roce 2024 bude podle expertky klesat podíl velkých technologií na celkové kapitalizaci indexu a dopředu se ohledně růstu dostanou „některé starší sektory“. Růst nominálního produktu by mohl být příští rok dobrý a to samé podle strategičky platí o ziskovosti obchodovaných firem. Půjde o to, aby byly investory vybrány ty společnosti, které se dokázaly adaptovat na nové prostředí. Trh bez technologií pak nyní „není ani levný, ani drahý.“





Zdroj: Bloomberg