Medvědí sázky na americké akcie se zpomalují, uvádí stratégové Citigroup

Investoři ustupují od sázek na pokračující výprodej amerických akciových futures, uvádí stratégové . Ačkoli pozice co se týče futures na S&P 500 i Nasdaq 100 zůstávají mírně medvědí, „tempo toků se výrazně zpomalilo“, napsal tým vedený Chrisem Montaguem v poznámce z 9. října.

Přesto nebylo jasné, „zda slábnoucí dynamika může znamenat dno výprodeje, zatím však není patrný žádný nový býčí trend,“ uvedli. Dodali, že krátké pozice jsou stále mírně v zisku, což vytváří jen malý tlak na vstup do pozic. Jejich údaje jsou k 6. říjnu, tedy předtím, než globální finanční trhy rozbouřil překvapivý útok Hamásu na Izrael.

Zdroj: Bloomberg

Index S&P 500 se na začátku října zotavil poté, co se v posledních dvou měsících propadl kvůli obavám, že by Federální rezervní systém mohl udržet sazby na vyšší úrovni po delší dobu. Americké desetileté výnosy však v úterý klesly nejvíce od března poté, co holubičí komentáře představitelů Fedu podpořily spekulace, že zvyšování úrokových sazeb je u konce, zatímco nervozita z války mezi Izraelem a Hamásem zvýšila poptávku po bezpečných přístavech.

Pozornost se nyní soustředí na zápis z posledního zasedání Fedu, který bude zveřejněn ve středu, a na údaje o inflaci v USA, které budou zveřejněny později tento týden.

Zdroj: Bloomberg