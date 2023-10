Báječní muži na létajících elektromobilech

Zatímco ve světě se stále diskutuje o tom, jak moc dojde k rozšíření elektromobilů na silnicích, jsou lidé, kteří je chtějí dostat do vzduchu. Ředitel společnosti Doroni Aerospace Doron Merdinger tak na Yahoo Finance vysvětloval plány své firmy včetně toho, kdo by podle něj měl být cílovým zákazníkem jeho létajících strojů.



Následující obrázek ukazuje prototyp produktu zmíněné společnosti, tedy elektromobil, který by měl být schopen letu. Podle Merdingera by přitom zpočátku měli být cílovou skupinou „ti, kteří si to mohou dovolit.“ Což by v praxi mělo znamenat, že jde o jedince, kteří jsou schopni a ochotni za takový elektromobil zaplatit přibližně 300 tisíc dolarů.





Zdroj: Yahoo Finance



Po počáteční fázi by firma měla svou základnu klientů rozšiřovat, podle ředitele ale má už nyní objednávky asi na 370 elektromobilů. Dlouhodobý potenciál produktu by pak podle Merdingera měl být v podstatě „neomezený“, jako příklad využití jmenoval i záchranné složky. Druhý obrázek ukazuje představu o cílové podobě létajícího elektromobilu:





Zdroj: Yahoo Finance



Co na výše uvedené plány regulátoři? Merdinger se domnívá, že v tuto chvíli je v USA jejich postoj těžké odhadnout, ale Spojené státy jsou v tomto ohledu „pozadu za jinými, a to včetně Evropy či Jižní Ameriky.“ Jeho společnost se nyní snaží s regulátory spolupracovat a věnovat se potřebným certifikacím.



Jak se bude vyvíjet případný trh a konkurence? Podle experta se potenciální konkurenti zaměřují spíše na létající taxíky, jeho firma jde směrem k osobnímu využití a její stroje mají výrazně nižší ceny než ty, které by měly být využívány například jako taxíky. „S tím, kde jsme, jsme hodně spokojeni a limitem je nám jen nebe,“ dodal ředitel.



Stroje Doroni Aerospace přitom mohou létat až do výše kolem 2,5 kilometru, ale podle ředitele je největším zážitkem let ve výšce desítek či stovek metrů. Merdinger k tomu dodal, že takové cestování neničí přírodu tím, že by v ní musely být budovány silnice a cesty, umožňuje si přírodu jen užívat.





Zdroj: Yahoo Finance