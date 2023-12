Si po cestě do USA podniká řadu drobných kroků k otevření Číny. Investoři kvitují činy namísto rétoriky

Vláda prezidenta Si Ťin-pchinga celý rok slibovala, že obnoví narušenou důvěru zahraničních investorů v Čínu. Od setkání s americkým lídrem Joem Bidenem, které vztahy stabilizovalo, Peking postupně uvádí jeho slova v život.

Po summitu vedoucích představitelů, který se konal minulý měsíc, spustila Čína řadu ústupků v oblasti přístupu na trh. Peking schválil dlouho odkládaný společný podnik a poté dal zelenou jedné z největších technologických fúzí na světě mezi americkým výrobcem čipů Broadcom a cloudovou společností VMWare. Minulý týden úředníci oznámili bezvízový styk s Čínou pro šest zemí.

Převedení "sanfranciské vize do skutečných politik a konkrétních kroků" je otázkou "prvořadého významu", napsala tento týden oficiální tisková agentura Xinhua. Zasedání politbyra, kterému Si v pondělí předsedal, vyzvalo k "otevření se na vysoké úrovni", což je heslo spojené s větším přístupem na trh.

Čínský vůdce tento týden také poprvé od roku 2020 navštívil obchodní a finanční centrum ve městě Šanghaj, což někteří analytici považují za signál jeho odhodlání oživit důvěru investorů.

Množství smířlivých kroků po setkání s Bidenem signalizuje, že rozsáhlá čínská byrokracie, která čeká na jasné pokyny od Si, zvyšuje úsilí o zastavení odlivu kapitálu. Jeden z ukazatelů přímých zahraničních investic se letos poprvé od roku 1998 dostal do záporných hodnot, k čemuž přispělo napětí ve vztazích s USA a Evropou, zpomalující národní ekonomika a vyšší úrokové sazby v zahraničí.

Je nepravděpodobné, že by samotné drobné kroky byly odpovědí na hlubší obavy z politických výkyvů, obchodních prověrek a snahy o národní bezpečnost, které by mohly ztížit přesun do zahraničí. Mohly by však pomoci uklidnit investory, kteří požadují, aby Si podpořil svou rétoriku o spravedlivějším zacházení se zahraničními firmami skutečnou politikou.

Vedoucí představitelé evropských podniků nyní věří, že Peking překračuje rámec šarmantní ofenzívy a má skutečnou touhu plnit své závazky, uvedla jedna osoba obeznámená s nedávnými rozhovory mezi vedoucími představiteli a Čínou, která si nepřála být jmenována a hovořila o soukromých záležitostech. Evropská unie a Čína se tento měsíc sejdou na dlouho odkládaném summitu.

Eric Zheng, prezident AmCham Shanghai, uvedl, že v posledních měsících čínští úředníci od ústřední až po místní vlády pořádali schůzky s vedoucími pracovníky amerických firem. "Věříme, že naše zpětná vazba pozitivně ovlivnila některá nová vládní opatření na podporu společností se zahraničními investicemi v Číně," dodal.

Pozorování Washingtonu

Již tak křehké diplomatické vztahy Číny s USA se během pandemie Covid zhoršily a komunistická strana se stala větším terčem zájmu politiků ve Washingtonu. Úzké vztahy Pekingu s Ruskem po jeho invazi na Ukrajinu a rostoucí napětí ohledně Tchaj-wanu prohloubily rozpory se západními demokraciemi.

Podle Victora Gao, viceprezidenta think tanku Centrum pro Čínu a globalizaci, který působil jako překladatel zesnulého vůdce Deng Xiaopinga, Evropané "naslouchají" a berou si z Washingtonu příklad. "Evropané jsou skutečně velmi ovlivněni vnímáním, respektive nesprávným vnímáním Číny ze strany USA."

Siovo rozhodnutí uhladit vztahy s největší ekonomikou světa na ekonomickém summitu v San Francisku - v rámci vřelého projevu, který dokonce naznačil, že Čína nabídne americkým zoologickým zahradám více pand - pravděpodobně vytvoří spojencům USA prostor pro zlepšení jejich vztahů s Pekingem.

Zdroj: Bloomberg

Již nyní se objevují známky zlepšení. Na začátku minulého měsíce Austrálie vyslala svého prvního premiéra na návštěvu Si v Pekingu od roku 2016, když obě země zakopaly válečnou sekeru v obchodních vztazích v hodnotě 223 miliard dolarů.

Čína ve čtvrtek oznámila, že začala přezkoumávat svá cla na australské víno, přičemž Peking pravděpodobně v nadcházejících měsících daně zruší a ukončí tak roky trvající trestné sankce.

Minulý víkend obnovil nejvyšší čínský diplomat Wang Yi osobní třístranné rozhovory se svými japonskými a jihokorejskými protějšky po čtyřleté přestávce, během níž se obě země sblížily s Washingtonem. Wang vyzval Soul, který zatím nepřijal americká čipová omezení vůči Číně, aby "odolal politizaci ekonomických otázek a zajistil hladké fungování dodavatelských řetězců", uvádí se v prohlášení.

Čínský premiér Li Kche-čchiang oznámil, že na jeden rok zavede bezvízový styk s pěti největšími ekonomikami Evropské unie - Německem, Francií, Itálií, Španělskem a Nizozemskem - v době, kdy se v Pekingu setkal s francouzskou ministryní zahraničních věcí Catherine Colonnovou.

Podle Carla Diega D'Andrey, viceprezidenta Obchodní komory Evropské unie v Číně, byla víza "důležitým symbolickým gestem ke zlepšení mezilidských vztahů". "Doufáme, že se tato politika rozšíří na všechny členské státy EU," dodal.

Peking rovněž oslovil britské podniky a tento týden se v Pekingu uskutečnilo vzácné setkání nejvyššího hospodářského představitele He Lifenga s předsedou Čínsko-britské obchodní rady.

Podle Michaela Hirsona, čínského ekonoma ze společnosti 22V Research LLC, tato uvítání neuklidní pouze zahraniční společnosti, ale i domácí čínské firmy, které jsou citlivé na geopolitické napětí.

"Důležitou motivací pro snížení napětí je snaha Pekingu oživit růst a přímé zahraniční investice," dodal bývalý atašé ministerstva financí USA v Pekingu. "Pragmatičtější tón je sice pozitivní, ale zahraniční podniky mají hluboké obavy, které se pravděpodobně nezmění."

