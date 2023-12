Rozbřesk: Inflace v listopadu lehce zvolnila, klíčový však zůstává leden a síla efektu přecenění

Inflace v tomto týdnu je pravděpodobně posledním výraznějším dílkem do skládačky informací před prosincovým zasedáním ČNB. Listopadová data potvrdila náš předpoklad zvolnění meziroční dynamiky z 8,5 % na 7,3 %. To je podobně jako v říjnu velmi lehce nad listopadovou prognózou (o 0,2 p.b.).



Pro centrální bankéře je ovšem (nejen) v listopadové inflaci klíčová jádrová složka, jejíž momentum v posledních třech měsících viditelně zesláblo (zejména díky cenám v rekreaci a kultuře). Na tom se nic nemění ani v listopadu, a tak by mohly být dveře pro první mírný pokles sazeb (o 25 bps) v prosinci otevřené.



Prosincové zasedání ovšem i tak zůstává velmi nejisté - opatrnější členové bankovní rady mohou mít obavy z kombinace vysokých inflačních očekávání (v podnikovém sektoru) a silnějšího efektu lednového přecenění. V tomto kontextu některé z posledních zpráv skutečně nevyznívají úplně optimisticky. Jde zejména o lednový pohyb cen potravin, kde z výsledků jednání mezi vládou a maloobchodními řetězci vyplynulo, že nehledě na pokles DPH budou maloobchodní řetězce značnou část potravin od ledna zdražovat (zejména mléčné výrobky a zeleninu). I proto jsme revidovali náš odhad lednové inflace (leden 2024) směrem vzhůru - aktuálně na +2,1 % meziměsíčně a 3,3 % meziročně. V důsledku toho jsme posunuli vzhůru i náš odhad inflace pro celý rok 2024 na 2,9 % (ČNB odhaduje v listopadové prognóze 2,6 %).



Nejistota spojená s efektem lednového přecenění v řadě položek však zůstává vysoká, stejně jako prostor pro překvapení oběma směry. Z pohledu ČNB je vidina lednového zdražení potravin a energií (pro část domácností) bezesporu nepříjemná, pokud se ovšem tentokrát neodrazí ve výraznějším zdražování v jádrových segmentech spotřebitelského koše v čele se službami, prostor pro nižší úrokové sazby se bude v příštím roce otevírat tak jako tak. Navíc některé předstihové indikátory zatím ukazují, že lednový nárůst cen ve službách tak výrazný být nemusí. Jedná se například o relativně nízké inflační momentum u předplatných a permanentek. Pokud by se tato hypotéza potvrdila, měla by bankovní rada určitě lehčí spaní. Potvrdilo by se totiž, že tváří v tvář slabé reálné poptávce začínají někteří poskytovatelé služeb snižovat své marže… a to by byla pro návrat inflace k cíli bezesporu dobrá zpráva.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se držela v blízkosti 24,35 EUR/CZK a v důsledku relativně silného amerického dolaru neměla příliš chuť rozšiřovat své nedávné zisky. Dnešní lehký pokles inflace (viz úvodník) by měl umožňovat ČNB uvažovat o prvním poklesu sazeb již na prosincovém zasedání - to ostatně připustil i Aleš Michl ve svém vystoupení v Poslanecké sněmovně v uplynulém týdnu.



Eurodolar

Eurodolar startuje nový týden pod úrovní 1,08 a vyhlíží zasedání centrálních bank na obou stranách Atlantiku. Od Fedu (středa) ani ECB (čtvrtek) se nečeká změna sazeb, zásadní však bude jejich vpřed-hledící komunikace. V případě Fedu očekáváme lehce holubičí rétoriku, která se nemusí dolaru zamlouvat. Zvláště pokud by mělo dojít k výraznějšímu posunu v dot plots směrem k aktuálním tržním sázkám, které počítají s poklesem sazeb v roce 2024 o 125bps. Od ECB čekáme vyváženou komunikaci, tj. další růst sazeb není na pořadu dne, ale zatím není ve hře ani snižování sazeb, což by mohlo vést k pozitivní korekci na krátkém konci eurové křivky.



Akcie

Zámořské akciové indexy dokázaly závěr minulého týdne uzavřít ziskem. Technologický index Nasdaq 100 posílil o necelá 2 % a index S&P 500 přidal 1 %. Největší růst z akcií v indexu S&P 500 v pátek předvedl Paramount Global (PARA), který přidal přes 12 %. Akcie podpořila zpráva že Skydance Media a RedBird Capital plánují převzít kontrolu nad Paramountem prostřednictvím společnosti National Amusements, která vlastní 77 % hlasovacích práv ve společnosti. I přesto, že RedBird ani Skydance celou záležitost prozatím nekomentují, tak investoři tuto zprávu náležitě ocenili v kurzu akcií. Hlavní akciové indexy uzavřely páteční den následovně: S&P 500 +0,41 %, Nasdaq 100 +0,39 % a Dow Jones +0,36 %.