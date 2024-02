Velké americké technologie diktují vývoj celosvětového trhu. Jaká to přináší rizika a kde hledat diverzifikaci

Technologické akcie společností s velkou kapitalizací nepohánějí pouze americký akciový trh, ale také trh celosvětový. Americké akcie nyní tvoří 70 % indexu MSCI World, který je benchmarkem pro společnosti s velkou a střední kapitalizací na 23 rozvinutých trzích. Jde o největší váhu, kterou získala země, od založení indexu v roce 1986. Pět největších amerických titulů s největší kapitalizací – , , , a Meta – tvoří téměř pětinu tohoto indexu.



Světový index MSCI mění váhy regionů a zemí na základě širších ekonomických trendů. Japonské akcie tvořily během 80. let před bublinou cen aktiv více než 40 % indexu. Na počátku roku 2000 vzrostly evropské trhy na více než třetinu váhy indexu díky silnému ekonomickému růstu. Žádný trh však nedosáhl tak vysoké úrovně koncentrace jako trh v USA.



„Pokud vložíte 1 dolar ze svého důchodového účtu do pasivního URTH,“ což je ETF od iShares kopírující index MSCI World, „70 centů půjde do amerických akcií a 18 centů do top 5 amerických akcií,“ řekl generální ředitel Scott Rubner 12. února.



Nedostatečná diverzifikace je však riskantní, protože globální trh je závislý na faktorech specifických pro danou společnost. Ale pro správce aktiv, a zejména pro ty, kteří se zaměřují na poskytování výnosů v kratším časovém rámci, neexistují jasné alternativy pro diverzifikaci, které mohou zajistit růst.



Riziko vysoké koncentrace



Hlavní investiční stratég BCA Research Peter Berezin uvedl, že tato koncentrace připomíná případy, které předcházely prudkým poklesům na trhu. Vysoké úrovně koncentrace trhu na konci 20. až počátku 30. let 20. století, stejně jako v roce 2000, byly zároveň vrcholem trhu, poznamenal. Je ironií, že akciový trh má tendenci růst v obdobích navyšující se koncentrace, řekl Berezin, a zároveň poznamenal, že není jasné, zda koncentrace dále poroste.



"Trh je právě teď na nebezpečné půdě," řekl Berezin. „Riziko, že se něco pokazí, je poměrně vysoké. Takže si myslím, že dlouhodobější investoři by měli brát to, co vidí nyní u této megacap tech rally, jako znamení, že párty pravděpodobně skončí do konce tohoto roku.“



Tato masivní váha amerických akcií oproti zbytku světa přichází v době, kdy velké technologické společnosti zaznamenaly růst akcií díky sázkám na to, že umělá inteligence posílí jejich zisky. byla jasným vítězem loňské rally poháněné umělou inteligencí, když stoupla o více než 200 %. Výrazné zisky loni zaznamenaly také Meta Platforms, Alphabet, a . Čtyři z pěti akcií z této skupiny narostly i za letošní rok.

"Prémie, kterou mají, je pro nás nebezpečná. Dokud bude dynamika ve ‚Velké sedmičce‘, bude krátkodobá výkonnost portfolia záviset na jejích dobrých i špatných vlastnostech,“ řekl Phillip Colmar, výkonný ředitel a globální stratég MRB Partners, s odkazem na sedm největších amerických akcií podle tržní kapitalizace. "V pozdních fázích takovýchto růstů, kdy je všechno opravdu napěněné a euforie je obrovská, tu je riziko, že pokud se nezúčastníte, zůstanete mimo."



Stratég také zdůraznil podobnost současného růstu vysoké koncentrace s dotcom bublinou na konci 90. let, kdy mnoho krátkodobých investorů, kteří v roce 1999 diverzifikovali mimo technologie, bylo zlikvidováno těsně před prasknutím bubliny na začátku roku 2000. Ačkoli vysoká koncentrace obecně není pro trhy zdravá, „existuje mnohem aktivnější riziko při nevlastnění těchto jmen než při jejich vlastnictví,“ říká Mike Dickson, vedoucí oddělení výzkum a vývoj produktů ve společnosti Horizon Investments.



„Pokud jste aktivní manažer, není možné, abyste měli všechna tato jména nadvážená. Takže je to rozhodně náročné z pohledu aktivního řízení. Ale to nutně neznamená, že to nemůže pokračovat,“ dodal Dickson.



Příležitosti jinde



Dalším faktorem, který přispívá k nedostatečné diverzifikaci, je repatriace finančních prostředků ze zámořských trhů zpět do USA. Zejména krize důvěry na čínském akciovém trhu a geopolitické potíže v Evropě narušily sentiment na hlavních trzích. Colmar, který doporučuje diverzifikaci mimo americký trh, vyzdvihl Japonsko jako světlé místo v Asii. Zároveň jde také o jeden z tipů Warrena Buffetta. Navzdory posledním hospodářským číslům, která ukazují, že země sklouzla do recese, Colmar řekl, že je takticky na nákup.



„Byl bych rád, kdyby se domácí data postupně zlepšovala. To by to skutečně podpořilo,“ řekl Colmar. "Ale nemyslím si, že to začne odtud; myslím, že to začne globálním obchodním cyklem." V kombinaci s levným jenem a domácí dynamikou podporovanou vládou tu může být potenciál, dodal.



Japonský Nikkei 225 vzrostl v roce 2024 o více než 14 %, čímž překonal 4,9% růst indexu S&P 500. Za posledních 12 měsíců Nikkei vzrostl o 39,3 % a obchoduje se poblíž rekordních úrovní, které nebyly zaznamenány více než 30 let.



Ohledně příležitostí na evropských akciích jsou portfolio manažeři smíšení. Evropské společnosti dosahují lepších výsledků, ale obecný pesimismus vůči eurozóně vede k tomu, že se akcie obchodují se slevou a vytvářejí tak příležitost, řekl Colmar. „Ve světě, kde máte slušný globální růst a možná prostředí s vyšším výnosem dluhopisů, chcete být tam, kde máte na své straně podporu zisků a valuací,“ řekl stratég.



Berezin však zůstává pesimističtější, pokud jde o vyhlídky eurozóny. Investorům doporučil, aby se při hodnocení svých alokací zaměřili spíše na sektory než na regiony. Ačkoli jsou evropské akcie obecně levné kvůli tomu, že má tento region málo technologií, tak ty technologie, které má, „jsou ve skutečnosti docela drahé,“ řekl Berezin a jako příklad uvedl holandského výrobce čipů .



Europe Stoxx 600 narostl meziročně jen o 2,6 %, čímž zaostává za indexem širokého trhu v USA. Indexy jednotlivých zemí na tom nejsou o moc lépe. Britský FTSE 100 je za rok nižší o 0,3 %, zatímco španělský IBEX 35 je nižší o více než 2 %. Zatímco německý DAX a francouzský CAC 40 jsou každý kolem 2 % a 3 % výše, ale stále nedosahují výkonnosti S&P 500.



Zdroj: CNBC