Evropská unie schválila přísnější pravidla boje s praním špinavých peněz

Evropská unie schválila přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Opatření odsouhlasili dnes unijní ministři na svém jednání v Bruselu, europoslanci ho schválili už na svém posledním plenárním zasedání na konci dubna ve Štrasburku.



Pravidla mimo jiné stanovují maximální limit platby v hotovosti v celé EU na 10.000 eur (zhruba 246.500 korun). Na nejrizikovější subjekty bude dohlížet nová unijní agentura, Úřad EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA), který bude sídlit ve Frankfurtu nad Mohanem.



"Nová přísnější pravidla posílí naše systémy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu," uvedl belgický ministr financí Vincent Van Peteghem, jehož země nyní EU předsedá. "Na práci všech zapojených aktérů bude dohlížet nová agentura se sídlem ve Frankfurtu. To zajistí, že podvodníkům, organizovanému zločinu a teroristům nezbude žádný prostor pro legitimizaci jejich výnosů prostřednictvím finančního systému," dodal.



"Praní špinavých peněz je nebezpečný zločin, navíc je vždy završením dalších, obvykle velmi vážných zločinů, z nichž špinavé peníze pochází. Nemožnost ´peníze vyprat´ snižuje atraktivitu i těchto zločinů," uvedl již dříve český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP09, lidovecká frakce EPP), který byl zpravodajem jednoho z návrhů.



Připomněl také, že boj proti praní špinavých peněz nezahrnuje jen snahu využívat peníze nabyté z korupce, prodeje drog, či jiné trestné činnosti. Stejně významná je také snaha omezit možnosti anonymizace skutečných vlastníků, čehož hojně využívají třeba ruští oligarchové.



Součástí dohody je vznik koordinačního Úřadu EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA). Odpovědnost bude dál v rukou členských států, ale AMLA bude monitorovat, podporovat a koordinovat uplatňování předpisů EU v jednotlivých zemích, což má snížit riziko, že některé státy se kvůli své nedostatečné činnosti v této oblasti stanou vstupní branou nelegálních peněz do unie.



"Nařízení poprvé v celé EU vyčerpávajícím způsobem harmonizuje pravidla proti praní špinavých peněz," uvedla Rada EU v prohlášení. Opatření se rovněž budou vztahovat i na nové povinné subjekty, budou to například poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy, obchodníci s luxusním zbožím nebo třeba profesionální fotbalové kluby a agenti.



Texty předpisů budou nyní zveřejněny v úředním věstníku EU a vstoupí v platnost. Nařízení nabývá účinnosti tři roky po vstupu v platnost. V případě směrnice budou mít členské státy EU dva či tři roky (pro některé části směrnice), aby ustanovení převedly do svého vnitrostátního práva. Úřad AMLA zahájí provoz v polovině roku 2025.