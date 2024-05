Ministerstvo financí prodalo státní dluhopisy za 10,7 miliardy korun, poptávka byla dvojnásobná

Ministerstvo financí dnes v závěrečné květnové vlně aukcí podle plánu prodalo státní dluhopisy za 10,7 miliardy korun. Zájem investorů byl dvojnásobný, byli připraveni nakoupit české obligace za 20,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB), která aukce zajišťovala. Celkem ministerstvo v květnu prodalo státní dluhopisy za 23,8 miliardy korun, zhruba o 3,5 miliardy korun méně než v dubnu.



Největší zájem byl při dnešní aukci o dluhopisy splatné v roce 2033. Investoři je chtěli nakoupit za deset miliard korun, ministerstvo je nabídlo v objemu 5,9 miliardy korun. Průměrný výnos dosáhl 4,36 procenta. U cenných papírů splatných v roce 2035 byla poptávka 7,3 miliardy korun, ministerstvo je na trh umístilo v objemu 3,7 miliardy korun a průměrný výnos byl 4,4 procenta. Obligace splatné v roce 2040 se prodaly za 1,1 miliardy korun při poptávce 3,4 miliardy korun a průměrném výnosu 4,45 procenta.



Za první čtvrtletí ministerstvo prodalo v aukcích státní dluhopisy za 76,4 miliardy korun. Podle emisního kalendáře resortu financí by v květnu měly jít na trh obligace v nominální hodnotě 19 miliard korun. Analytik Jaromír Gec uvedl, že plánovaná nabídka je mírně pod letošním měsíčním průměrem. "Ministerstvo financí ale zatím zpravidla vydávalo zhruba o 30 procent víc státních dluhopisů, než původně avizovalo," dodal.



Lednová Strategie financování a řízení státního dluhu vydaná ministerstvem financí očekává letos celkovou výpůjční potřebu 468,8 miliardy korun. Z toho 300 až 400 miliard korun by měly pokrýt střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy.



Peníze jsou potřeba na financování letošního rozpočtového deficitu, který by měl podle schváleného státního rozpočtu být 252 miliard korun, a na zaplacení splatných státních dluhopisů vydaných v minulosti.