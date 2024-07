Fed nemění sazby. Powell posílil očekávání snížení sazeb v září

Americká centrální banka Fed rozhodla o sazbách v souladu s většinovým očekáváním trhů. Sazbu, za jakou si od ní půjčují peníze komerční banky, ponechala beze změny v rozpětí 5,25 až 5,5 procenta. Je tedy nadále na nejvyšších úrovních za déle než 20 let. Šéf Fedu Jerome Powell nicméně na následné tiskové konferenci uvedl, že banka by za určitých podmínek mohla úroky snížit na svém příštím zasedání, které se bude konat v září.



"Ekonomika se přibližuje k bodu, ve kterém bude vhodné snížit sazby," prohlásil Powell. Mezi činiteli Fedu podle něj roste přesvědčení, že cenové tlaky polevují. "V posledních měsících nastal určitý další posun k dvouprocentnímu inflačnímu cíli," uvedl měnový výbor Fedu v dnešní tiskové zprávě. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v červnu zpomalilo na tři procenta z květnových 3,3 procenta.



Předloni v červnu se meziroční míra inflace v USA vyšplhala až na 9,1 procenta, byla tak nejvýše za více než 40 let. Fed předloni v březnu zahájil zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat inflaci pod kontrolu. Jeho základní sazba od té doby stoupla o více než pět procentních bodů.



Naposledy Fed úroky zvýšil loni v červenci, od té doby se základní sazba drží v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což je nejvyšší úroveň od roku 2001. Další zasedání Fedu se bude konat 17. až 18. září.

