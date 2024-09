Síkela by podle Die Welt měl obsadit post eurokomisaře pro energetiku

Post eurokomisaře pro energetiku by podle portálu německého deníku Die Welt měl v nově sestavené Evropské komisi (EK) obsadit ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN). Toto portfolio by bylo pro Česko velmi důležitý, neboť pro tuzemskou energeticky náročnou ekonomiku bude další vývoj legislativy v oblasti energetiky a zelené tranzice klíčový. Na dotaz ČTK to dnes v reakci uvedla Hospodářská komora ČR. Pokud se energetické portfolio pro Česko potvrdí, bude to podle komory ocenění Síkelovy práce během energetické krize.



Podle portálu deníku Die Welt by předsedkyně EK Ursula von der Leyenová mohla sestavu nové komise oznámit tento týden. "Jestliže bude potvrzeno složení Evropské komise pod vedením Ursuly von der Leyenové a pokud se současné spekulace, že ministr Síkela získá energetické portfolio, potvrdí, bude to stvrzení jeho dobře odvedené práce během vyjednávání o energetické legislativě přijímané v reakci na energetickou krizi. Pro českou energeticky náročnou ekonomiku bude další vývoj legislativy v oblasti energetiky a zelené tranzice v následujících letech velmi důležitý," uvedla komora.



Zástupci vlády včetně premiéra Petra Fialy (ODS) zatím informace o nové komisi nekomentovali. "Předseda vlády nebude komentovat probíhající výběr komisaře. Ne všechny informace, které se v mediálním prostoru objevují, jsou přesné. S Ursulou von der Leyenovou nicméně od počátku jedná o ekonomickém portfoliu," sdělila ČTK mluvčí vlády Lucie Ješátková.



Pokud se informace Die Welt potvrdí, získá Česko pro eurokomisaře oblast, kterou si přálo. Síkela v minulosti opakovaně hovořil o tom, že klíčovou otázkou pro budoucnost země jsou inovace, mimo jiné v oborech spojených s rozvojem obnovitelných zdrojů energie a jiných nízkouhlíkových zdrojů. Síkela rovněž podporuje investice do rozvoje jaderné energetiky.



Die Welt informoval i o obsazení dalších míst v EK. Někdejší lotyšský premiér Valdis Dombrovskis se podle něj ujme jako místopředseda komise témat rozšíření unie a obnovy Ukrajiny, která se od února 2022 brání ozbrojené ruské agresi. Teresa Riberaová, která je dosud španělskou ministryní životního prostředí, bude mít jako místopředsedkyně komise na starosti sociální, digitální a ekologickou transformaci, Francouz Thierry Breton má vést průmysl a strategické autonomie a eurokomisařem pro obchod bude zřejmě Nizozemec Wopke Hoekstra. Zkušeného slovenského diplomata a dlouholetého člena EK Maroše Šefčoviče si von der Leyenová vybrala jako komisaře pro odbourání byrokracie a meziinstitucionální otázky. Poláka Piotra Serafina pověří podle německého listu rozpočtovými záležitostmi.



Budoucí komisaři budou muset ještě absolvovat slyšení před relevantními výbory Evropského parlamentu, které obvykle některé z kandidátů odmítnou. O týmu pak musí plénum EP hlasovat jako o celku.