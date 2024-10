VDA: Do roku 2035 zanikne v německém autoprůmyslu dalších 140.000 míst

Do roku 2035 zanikne v německém automobilovém průmyslu kvůli přechodu na elektromobilitu dalších 140.000 pracovních míst, vyplývá z analýzy institutu Prognos, kterou dnes představil německý svaz automobilového průmyslu VDA. Znamená to, že o místo by tak přišel zhruba každý pátý zaměstnanec v tomto odvětví. Ohrožena jsou hlavně pracovní místa u dodavatelů zaměřených na výrobu spalovacích automobilů, uvádí list Handelsblatt.



V letech 2019 až 2023 v automobilkách a na nich navázaných firmách podle analýzy už zaniklo asi 46.000 pracovních míst. Celkem jde tedy zhruba o 186.000 míst. Autoři zároveň upozorňují, že ohledně skutečného rozsahu panuje vysoká míra nejistoty. Loni v oboru podle nich pracovalo bezmála 911.000 lidí.



"Přechod na elektromobilitu povede ke ztrátě pracovních míst," uvedla prezidentka VDA Hildegard Müllerová. Podle ní to však není projev krize, ale součást transformace, která je z velké části poháněna elektrifikací pohonných systémů. O tom, zda nová pracovní místa vzniknou v Německu nebo někde jinde, rozhodnou podmínky, jaké nastaví politici. Müllerová zdůraznila, že bude potřeba zajistit konkurenceschopné ceny energií, snížit byrokracii, zrychlit plánovací a schvalovací postupy a uzavřít více dohod o volném obchodu.



Hlavní ekonom VDA Manuel Kallweit uvádí, že v automobilovém průmyslu bude zapotřebí asi o třetinu méně zaměstnanců. Elektrifikovaný pohon je totiž méně složitý než spalovací motor.



Podle analýzy je možné od roku 2019 pozorovat značný úbytek pracovních míst v oblastech, kde je zaměstnáno mnoho lidí. Na významu tak ztratily profese v oblasti strojírenství a průmyslového inženýrství a také v oblasti zpracování kovů. Naopak nová místa vznikají v automobilovém inženýrství, technickém výzkumu a vývoji, IT, elektrotechnice a ve vývoji softwaru.



Německá automobilka , která je největší v Evropě, plánuje zavřít v Německu nejméně tři závody a zrušit desítky tisíc pracovních míst. Chce tak snížit náklady a zvýšit konkurenceschopnost, uvedla v pondělí šéfka podnikové rady Daniela Cavallová.