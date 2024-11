Uber a Waymo se testují, Tesla si na robotaxíky ještě počká

Zakladatel společnosti Kindred Ventures Steve Jang se domnívá, že Uber se posouvá směrem k softwarové společnosti. Velkou otázkou je pak u této společnosti její potenciál ve využívání elektromobilů a vozů s autonomním řízením.



Jang míní, že akcie Uberu je velmi atraktivní i díky tomu, o jak rozsáhlou „poptávkovou síť“ jde. Jedná se totiž o společnost, která dává dohromady poptávku po dopravních službách, tudíž by mohla být zajímavá i pro firmy typu Waymo či . Tedy právě pro společnosti, které už jsou aktivní v oblasti autonomních taxíků a elektromobilů. S ohledem na to, jak dlouho trvá posun k plně autonomním vozům a taxíkům, je ale pravděpodobné, že tato témata se na výsledcích Uberu začnou výrazně projevovat až za pár let.



„Uber je jedinou globální společností, která může dávat dohromady všechnu poptávku na všechnu nabídku na těchto trzích,“ míní investor. Poukázal na to, že na trhu „logistiky“ se pohybují společnosti, které jsou svou podstatou „hardwarové“ a nemají zkušenosti s byznysem podobným tomu, co provozuje Uber. Ten je tak v dobré pozici, aby těžil z „exploze robotaxíků“. Z geografického hlediska má podle Janga potenciál zejména trh v jihovýchodní a východní Asii včetně Indie.



O Uberu hovořil na Schwab Network Emil Michael z DPCM, který působil ve vedení Uberu. Ten vnímá téma autonomních taxíků ve vztahu k Uberu rozdílně. Podle něj tato firma bude dál intenzivně navazovat spolupráci s jinými společnostmi, „aby čelila hrozbě robotaxíků.“ Úvahy o akvizici Expedie jsou přehnané, ale opak může platit o Instacartu. V souvislosti s robotaxíky pak Michael zavzpomínal, že když v Uberu působil před deseti lety, panoval názor, že tato technologie bude spuštěna již velmi brzy. Po deseti letech ale „Waymo operuje v jednom městě ve Spojených státech, si podle Elona počká ještě rok či dva.“



Uber tak má podle experta dost času na to, aby reagoval na autonomní „riziko“, a proto se firma bude pravděpodobně pouštět do partnerských programů s některými automobilkami. Michael přitom doufá, že samotný Uber se nepustí do investic spojených s autonomními vozy, protože to by posunulo jeho rozvahu směrem, který by podle experta nebyl přínosný. Lepší je spolupráce se společnostmi typu . Ta by měla zajistit expanzi v tomto segmentu trhu bez výraznějších investic.



Ohlášení spolupráce mezi Waymo a Uberem je podle Michaela „testováním z obou stran“. „Uber dělá správnou věc, když to zkouší,“ míní expert. Waymo se podle něj zase rozhoduje, jestli bude provozovat vlastní platformu typu Uberu, nebo zda je pro něj lepší spolupracovat s touto společností.



Zdroj: Yahoo Finance, Schwab network