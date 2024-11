Fed po volbách – sazby mohou jít nahoru i dolů?

Roger Ferguson, který působil ve vedení americké centrální banky, uvedl na CNBC, že Jay Powell dělá dobře, když „v podstatě hovoří o přístupu počkáme a uvidíme“. Vedení Fedu je přitom podle ekonoma otevřené tomu, že sazby mohou jít v budoucnu oběma směry.



Ferguson odpovídal na dotaz týkající se vývoje finančních podmínek, které se začaly po poklesu sazeb v září utahovat. Ekonom se domnívá, že sazby měly v prvním kroku jít nahoru jen o 25 bazických bodů. Poukázal v této souvislosti na Powella, který podle něj „dost silně vystoupil proti názoru, že růst výnosů desetiletých vládních dluhopisů ukazuje na růst inflačních očekávání.“



Mohla by výrazná deregulace působit jako dezinflační faktor a jak vlastně bude ve výsledku působit politika Donalda Trumpa? Ekonom míní, že momentálně není jasné, jak bude tato politika skutečně vypadat, a to nejen v oblasti regulace, ale i na straně změn v daňovém systému. Připomněl, že například v oblasti ochrany spotřebitele „je pro regulaci velmi dobrý důvod“.



Otázka případného zvyšování cel má podle Fergusona více rovin a není tak jednoduchá, jak se někdy prezentuje. Mimo jiné záleží na tom, jak na cla reagují firmy a jejich ziskové marže. K tomu jednorázové zvýšení cel nemusí nutně znamenat dlouhodobější inflační tlaky. Na druhou stranu někteří ekonomové spojují Velkou depresi se zaváděním nových cel. K tématu vládních rozpočtových deficitů a rostoucího zadlužení pak ekonom řekl, že v tuto chvíli se situace zdá být zvládnutelná, ale určitě jde o téma, kterému je třeba se věnovat.



Bývalá šéfka Fedu v Clevelandu Loretta Mester na CNBC uvedla, že celkově je na tom americké hospodářství velmi dobře. V tuto chvíli podle ní nestojí nic v cestě k další „rekalibraci monetární politiky“, ale konkrétní kroky centrální banky budou samozřejmě záviset na dalším vývoji inflace a celé ekonomiky. V tuto chvíli je přitom brzy uvažovat nad tím, jak by monetární politiku mohla ovlivňovat politika fiskální, protože její změny přijdou až za čas a v tuto chvíli není jejich povaha jasná.



Mester míní, že jasnější bude situace na počátku příštího roku, protože tou dobou by již měly být známy konkrétnější plány nové vlády. Otázkou přitom podle ní není jen její politika, ale i to, jak na ni bude reagovat soukromý sektor, tedy firmy a domácnosti. Jay Powell pak podle ní jedná plně nezávisle, centrální banku zajímá její dvojí mandát, tedy vývoj inflace a nezaměstnanosti. Tím ekonomka reagovala na spekulace o tom, že Powell má nyní fakticky velkou nezávislost, protože Trump již oznámil, že jej do jeho funkce již znovu jmenovat nebude.



Zdroj: CNBC