Ceny nových i starších pražských bytů ve třetím čtvrtletí opět rostly. Byty v novostavbách zdražily meziročně o 7,1 procenta na zhruba 158.000 korun za metr čtvereční a byty ve starší zástavbě o 13,7 procenta na 131.000 Kč za metr čtvereční. Důvodem nárůstu cen bylo uvedení nových cenově dražších projektů na trh a vyšší poptávka. O nákup nemovitostí v Praze začínají mít více zájem i menší a mladší investoři. Nejdražší jsou byty v centru města, kde může metr čtvereční stát i více než 300.000 korun. Vyplývá to z dat realitně-poradenské společnosti Knight Frank, které má ČTK k dispozici.



Ceny pražských novostaveb podle společnosti překonaly očekávanou hranici. Větší poptávka po nových bytech podle Knight Frank rozhýbala trh i se staršími byty. "Nárůst cen novostaveb i starších bytů ilustruje vysokou poptávku po kvalitních nemovitostech v Praze. Průměrný rozdíl v ceně mezi novými byty a přeprodeji nyní přesahuje hranici 16 procent. Otázkou je, jak bude tento trend v budoucnu ovlivněn tlakem na energetickou náročnost nemovitostí, vyššími standardy a nároky na bydlení a drahými rekonstrukcemi," řekla vedoucí rezidenčního oddělení v Knight Frank Kateřina Poláková.



Menší investoři v poslední době podle Knight Frank obměňují stávající portfolia investičních bytů za modernější a lépe vybavené byty v nových projektech. Atraktivitu nemovitostí pak zvyšuje například to, že v novostavbách je možnost využívat některé služby jako například posilovny nebo společné prostory pro komunitní aktivity. Developeři proto tyto prvky začaly do nových projektů zahrnovat.



Roste ale také zájem o menší byty ze strany čím dál mladších investorů, kteří si pořizují své první investiční nemovitosti. Volí zejména menší byty určené k pronájmu. Na popularitě ale v posledních letech začalo růst také družstevní bydlení. To láká podle Polákové hlavně ty, kteří hledají vlastní cenově dostupnější bydlení.



Z červencového průzkumu analytické společnosti CEEC Research vyplývá, že přes dvě třetiny kupců si pořizují nemovitost jako investici s dlouhodobým přínosem. Pětina z nich očekává následný nárůst cen nemovitostí a devět procent si ji kupuje, aby rozložilo úspory do více zdrojů. Kvůli pravidelnému příjmu z nájemného si nemovitosti kupují dvě procenta lidí.



Podle analýzy realitní platformy UlovDomov.cz jsou přitom náklady za nájemní bydlení v Praze či Brně stále téměř poloviční ve srovnání s náklady na hypotéku. Podobně tomu bylo i v minulé roce. S růstem cen nemovitostí se souběžně zdražují i nájmy.



Z letošního Indexu prosperity a finančního zdraví zpracovaného Českou spořitelnou a Evropou v datech vyplývá, že dostupnost a kvalita bydlení v ČR je pátá nejhorší mezi státy Evropské unie. V současnosti je tak Česko na 23. místě mezi evropskou sedmadvacítkou a proti loňsku si pohoršilo o jednu příčku. Důvodem jsou především rostoucí náklady na bydlení a nedostatečná výstavba.