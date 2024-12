Akcie jsou zasaženy po poklesu spotřebitelské důvěry v USA. Řetězec Nordstrom míří do soukromých rukou rodiny zakladatelů

Po nečekaném poklesu spotřebitelské důvěry se akcie v rámci slabého obchodování snížily. Dolar posílil poté, co se podařilo odvrátit "shutdown" americké vlády. Po pátečních solidních ziscích na Wall Street se akcie na začátku svátečního zkráceného týdne snažily získat dynamiku, ale makrodata naději nepřinesla. Podle údajů zveřejněných v pondělí se ukazatel důvěry Conference Board snížil na 104,7 bodu. Mediánový odhad v průzkumu agentury Bloomberg mezi ekonomy počítal s hodnotou 113,2.



Index S&P 500 klesá o 0,4 %. Nasdaq 100 klesá o 0,3 %. Průmyslový index Dow Jones padá o 0,7 %. Evropské trhy následovně: DAX -0,4 %, CAC -0,1 %, FTSE 100 -0,2 %.

Výnosy desetiletých státních dluhopisů se posunuly o tři bazické body na 4,55 %. Bloomberg Dollar Spot Index přidal 0,4 %.



Prodej nových domů v USA se minulý měsíc zvedl, protože stavitelé a spotřebitelé uzavřeli obchody, které byly zpožděny kvůli bouřím na jihu, a kupující využili velkých prodejních pobídek.

Podle vládních údajů zveřejněných v pondělí se prodeje nových rodinných domů minulý měsíc zvýšily o 5,9 % na 664 000 anualizovaných domů. To bylo v souladu s mediánovým odhadem ekonomů oslovených agenturou Bloomberg, kteří očekávali 669 000.

Stavebníci minulý měsíc doháněli ztrátu zejména na jihu, v největším regionu výstavby domů v zemi, kde hurikány na podzim potopily říjnové prodeje. V listopadu se prodeje na jihu zotavily o téměř 14 %. Na Středozápadě mezitím vzrostly na nejrychlejší tempo od roku 2021. Prodeje na severovýchodě a západě poklesly.



Donald Trump naznačil, že stále chce koupit Grónsko, samosprávné území Dánska, a prohlásil, že vlastnictví a kontrola ostrova ze strany USA je „absolutní nutností“ pro národní bezpečnost.

Zvolený americký prezident znovu otevřel debatu z roku 2019, kdy nabídl odkoupení tohoto největšího ostrova na světě, což Dánsko tehdy rychle odmítlo.

„Pro účely národní bezpečnosti a svobody na celém světě,“ řekl Trump v nedělním pořadu Pravda a sociální věci, “se Spojené státy americké domnívají, že vlastnictví a kontrola Grónska je absolutní nutností.“



Rodina Nordstromů spojuje své síly s mexickým maloobchodníkem, aby převzala svůj stejnojmenný obchodní dům do soukromých rukou v rámci transakce, jejíž hodnota včetně dluhu činí přibližně 6,25 miliardy dolarů.

Rodina zakladatelů sází na to, že stoletý maloobchodní řetězec bude úspěšnější bez kontroly a požadavků veřejného trhu poté, co akcie společnosti Inc. za posledních pět let klesly o 40 %. Ve stejném období vzrostl index S&P 500 o 84 %.

V rámci transakce, která by měla být dokončena v první polovině roku 2025, získá rodina a mexický řetězec obchodních domů El Puerto de Liverpool SAB všechny kmenové akcie společnosti v oběhu. Rodina Nordstromových bude mít ve společnosti většinový vlastnický podíl ve výši 50,1 % a společnost Liverpool bude vlastnit 49,9 %.



Evropská centrální banka se chystá zakročit proti úvěrovým institucím, které se pomalu vypořádávají s opatřeními, jež po nich požaduje orgán dohledu, poté, co je frustrována vnímanou nedostatečnou reakcí.

Od konce roku 2014, kdy ECB začala dohlížet na přední banky v eurozóně, vydala v průměru více než 5 000 opatření dohledu ročně. Banky však někdy na požadavky dohledu reagovaly pomalu, což vedlo k nahromadění nevyřízených záležitostí, které se nyní ECB snaží snížit ve snaze zefektivnit svůj dohled.

Centrální banka, která nezveřejňuje údaje o tom, jak rychle banky zpracovávají své body k opatřením, začala být z rychlosti opatření frustrovaná a plánuje v příštím roce na banky více tlačit, aby se se vzniklým zpožděním vypořádaly, uvedli lidé informovaní o této záležitosti. Požádali o zachování anonymity a hovořili o interních úvahách.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1640 0.1348 25.2677 25.1303 CZK/USD 24.2080 0.4648 24.2475 24.1540 HUF/EUR 412.8540 -0.2583 415.3503 412.2186 PLN/EUR 4.2689 0.1862 4.2791 4.2522

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5872 -0.3350 7.6242 7.5801 JPY/EUR 163.3150 0.0990 163.6477 162.8250 JPY/USD 157.1550 0.5695 157.2700 156.3350

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8297 -0.0121 0.8306 0.8277 CHF/EUR 0.9347 0.3613 0.9351 0.9306 NOK/EUR 11.8073 -0.0389 11.8363 11.7623 SEK/EUR 11.4896 -0.1699 11.5105 11.4733 USD/EUR 1.0394 -0.4120 1.0446 1.0384

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6062 0.3875 1.6082 1.5959 CAD/USD 1.4409 0.2703 1.4436 1.4349