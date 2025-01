Čínský provozovatel přenosové sítě plánuje letos rekordní investice

Největší čínský provozovatel přenosové sítě State Grid Corp. of China plánuje rekordní investice, aby udržel krok s prudce rostoucí výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Firma, která provozuje sítě na zhruba 80 procentech území země, letos plánuje investovat přes 650 miliard jüanů (2,2 bilionu Kč). Loni investice činily téměř 600 miliard jüanů. Uvedla to podle agentury Bloomberg čínská státní televize CCTV.



Čína je stále silně závislá na uhelných elektrárnách. Výrazně však rozšiřuje své větrné a solární elektrárny, aby splnila klimatické závazky a snížila potřebu dovozu drahých paliv. Výroba elektřiny z větru a slunce je však nepravidelná, což zatěžuje rozvodné sítě. Je tak zapotřebí více elektrických vedení a zařízení pro skladování energie, aby bylo možné dodávat elektřinu tam, kam je třeba, nepřetržitě. mka\



Největší prospěch ze zvýšených výdajů na rozvodné sítě budou mít dálková vedení velmi vysokého napětí, ale také menší sítě propojující střešní solární panely, upozornili analytici společnosti China International Capital Corp. Firma State Grid loni dokončila tři nová dálková vedení velmi vysokého napětí, což je speciální elektrické vedení navržené k přenosu elektřiny na velmi dlouhé vzdálenosti při minimálních ztrátách energie. Celkem jich má 38.



Zvýšené výdaje na energetickou infrastrukturu by také mohly pomoci zvýšit poptávku po materiál, včetně mědi a oceli.