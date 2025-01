Bidenova vláda zpřísnila podmínky pro výrobce pokročilých polovodičů

Spojené státy dnes zpřísnily omezení týkající se pokročilých počítačových polovodičů. Chtějí zabránit tomu, aby se čipy vyráběné v USA dostaly do Číny, uvedla agentura AFP s odvoláním na americké ministerstvo obchodu.



"Tato pravidla se víc zaměří na naše kontroly a posílí je, aby pomohla zajistit, že Čínská lidová republika a další subjekty, které se snaží obcházet naše zákony a podkopávat národní bezpečnost USA, ve svém úsilí neuspějí," uvedla ministryně obchodu Gina Raimondová.



Nová pravidla zavádějí přísnější licenční požadavky pro továrny na čipy a balicí společnosti, které chtějí vyvážet některé pokročilé polovodiče, uvedlo ministerstvo. Navazují na dřívější opatření, jejichž cílem bylo omezit schopnost Číny zajistit si konkrétní typy čipů, které jsou použitelné pro vojenské účely.



Jde o další ze série opatření, se kterými ocházející administrativa Joea Bidena zavádí nebo navrhuje jen pár dní před inaugurací nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa. Ta je plánovaná na 20. ledna.



Bidenova vláda také již v pondělí navrhla nový rámec pro vývoz vyspělých počítačových čipů, které se používají k vývoji umělé inteligence (AI). Ty rozdělují odbytiště do tří skupin. První skupina zahrnuje 18 spojenců, jako jsou Japonsko, Británie, Jižní Korea, Tchaj-wan, Německo či Nizozemsko, kterých se pravidla týkat nebudou.



Další skupina zahrnuje zhruba 120 zemí, včetně České republiky a dalších 16 členských zemí EU, kterých se omezení týkat budou. Tyto země budou moci nakoupit ekvivalent 50.000 pokročilých grafických procesorových jednotek (GPU), ale budou moci požádat o navýšení limitů. Poslední skupinu tvoří země, do kterých se nebudou smět tyto čipy vyvážet. Spadá tam Čína, Rusko, Venezuela, Írán či Severní Korea.



Návrh omezuje i výstavbu datových center mimo Spojené státy. Firmy sídlící v USA, jako je či , by mohly mít pouze 50 procent svého celkového výpočetního výkonu v oblasti AI mimo USA. Návrh zahrnuje lhůtu 120 dnů pro podání připomínek, než vstoupí v platnost. Konečné rozhodnutí tak bude mít nakonec v rukou Trumpova vláda.