Většina Američanů považuje Trumpovy ekonomické kroky za příliš nevyzpytatelné

Většina Američanů se domnívá, že hospodářská politika nového prezidenta Spojených států Donalda Trumpa je příliš nevyzpytatelná. Vyplývá to z výsledků nového průzkumu agentur Reuters a Ipsos. Nejistota kolem Trumpových celních opatření má v poslední době výrazně negativní dopad na akciové trhy.



Zhruba 57 procent respondentů označilo Trumpovu hospodářskou politiku za nestabilní. Podle průzkumu by Američané uvítali, kdyby se prezident soustředil na boj s inflací, a čím dál více se obávají, že Trumpovy kroky povedou spíše k růstu cen.



Celkově podle nového průzkumu schvaluje dosavadní Trumpovo působení v prezidentské funkci 44 procent respondentů. Tento podíl tak zůstává stejný jako v předchozím průzkumu agentur Reuters a Ipsos, který se uskutečnil minulý týden.



Zhruba 70 procent respondentů předpokládá, že Trumpova celní politika povede k růstu cen potravin a dalšího běžného zboží. Zhruba 41 procent respondentů se pak domnívá, že Trumpova hospodářská politika bude v dlouhodobějším horizontu přínosná.



Bílý dům v reakci na nynější pokles akciových trhů uvedl, že realizaci Trumpovy obchodní politiky, jejímž cílem je návrat zpracovatelského průmyslu do USA, mohou provázet krátkodobé ekonomické komplikace.



Trump po většinu své politické kariéry poukazoval na akciový trh jako na ukazatel zdraví ekonomiky. Nyní však vývoj na akciovém trhu bagatelizuje, píše agentura Reuters. "Trhy jdou nahoru a dolů, ale my musíme obnovit naši zemi," prohlásil Trump v pondělí.



V poslední době přibývá varování před vstupem americké ekonomiky do recese. Investiční banka J.P. Morgan se nyní například domnívá, že existuje zhruba 40procentní pravděpodobnost recese americké ekonomiky v letošním roce. Začátkem roku přitom tuto pravděpodobnost odhadovala pouze na 30 procent. Pravděpodobnost recese se podle banky navíc ještě zvýší, pokud Trump začátkem dubna uskuteční avizovanou další vlnu cel.