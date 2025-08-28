Hledat v komentářích

Ekonomika USA ve druhém čtvrtletí podle zpřesněných údajů vzrostla o 3,3 pct.

28.08.2025 14:59
Autor: ČTK

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se ve druhém čtvrtletí po zpřesnění údajů zvýšil v přepočtu na celý rok o 3,3 procenta. To je o tři desetiny procentního bodu více, než uváděl odhad z konce července. Ve své zprávě to dnes uvedlo americké ministerstvo obchodu. V prvním čtvrtletí se největší ekonomika světa naopak o 0,5 procenta snížila.

Ekonomice USA pomohlo oživení podnikových investic a mimořádný růst obchodu. Čistý vývoz přidal k HDP téměř pět procentních bodů, což je nejvíce v historii. V prvních třech měsících roku táhl vývoz HDP naopak dolů. Zboží a služby, které nejsou vyrobeny v USA, se z výpočtu HDP odečítají, ale započítávají se při spotřebě.

Obrat ve vývoji HDP následoval po poklesu v prvním čtvrtletí, který byl první od roku 2022. V prvních měsících roku se firmy v obavách před zvýšením cel snažily dovézt ze zahraničí co nejrychleji co nejvíce zboží. Tento trend se ve druhém čtvrtletí podle očekávání obrátil - dovoz klesl o 29,8 procenta.

Do budoucna se předpokládá mírný růst ekonomiky. Spotřebitelé a podniky se totiž přizpůsobují obchodní politice prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura Bloomberg.

Zdroj: ČTK

 

