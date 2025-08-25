Výrobci dronů Primoco v pololetí meziročně klesl čistý zisk na 67,1 milionu Kč

Českému výrobci bezpilotních letounů Primoco UAV letos v prvním pololetí meziročně klesl zisk po zdanění na 67,1 milionu korun, loni ve stejném období činil 121,2 milionu korun. Vychází to z neauditovaných konsolidovaných hospodářských výsledků, které společnost v pondělí zveřejnila. Firma v letošním prvním pololetí uzavřela nové kontrakty na dodávky 16 letounů Primoco One 150 v hodnotě 15 milionů eur (370 milionů korun), zákazníkům jich dodala 14 při tržbách 253 milionů korun.
"S ohledem na to, v jak pokročilé fázi jsou některé rozjednané nové obchody, očekávám ve druhém pololetí podpis smluv na dalších až 36 letounů Primoco One 150 v celkové hodnotě až 45 milionů eur (1,1 miliardy korun)," uvedl předseda představenstva Ladislav Semetkovský.
Bezpilotní letoun One 150 získal v prvním pololetí vojenskou certifikaci standardů Severoatlantické aliance (NATO). Bez dodatečných povolení či zkoušek tak lze stroje Primoco UAV rovnou nasazovat na vojenské mise. Letoun má také civilní oprávnění k provozu nad hustě osídlenou městskou zástavbou. "To usnadňuje uplatnění letounů například pro kalibraci letištních radiomajáků, šíření mobilního signálu při krizových událostech i komerčních akcích konajících se mimo běžné pokrytí či u záchranných složek," sdělila firma v tiskové zprávě.
Příkladem je aktuální kontrakt v Evropě, kde letouny Primoco One 150 střeží rozsáhlá území s cílem zachytit včas ohniska vznikajících požárů. "Zakázka je plánována ve dvou fázích. Nejprve jako služba (Drone-as-a-Service), kterou Primoco poskytuje v letošní sezoně požárů vlastními bezpilotními stroji s vlastními operátory, později zákazník obdrží své vlastní stroje, jež jsou nyní ve výrobě," uvedla. Piloti a operátoři, kteří budou na straně zákazníka bezpilotní letadla provozovat, mezitím absolvují intenzivní výcvik.
Společnost k výcvikovým, ale i k testovacím účelům, využívá vlastní letiště v Písku-Krašovicích. V letech 2025 a 2026 plánuje v této lokalitě výrazně vylepšit zázemí výstavbou nového hangáru a prvního certifikovaného tréninkového střediska pro operátory bezpilotních letadel v Evropě. "Pro projekt celkové revitalizace za zhruba 50 milionů korun se v letošním prvním pololetí podařilo získat pravomocné stavební povolení. Stavba bude zahájena v září 2025 a její dokončení je naplánováno na duben 2026," uvedl Semetkovský.
Primoco UAV chystá také investici za přibližně 500 milionů korun do nových výrobních kapacit. V průmyslové zóně v Písku, nedaleko továrního letiště, vznikne servisní, řídicí a výrobní centrum s kapacitou až 300 nových bezpilotních letadel ročně. Firma podala žádost o stavební povolení a v srpnu byl zahájen archeologický průzkum. "Tendr na generálního dodavatele stavby by měl být vyhlášen v lednu příštího roku a pokud vše půjde dle očekávání, nejpozději v roce 2028 přestěhujeme výrobu do nové haly," dodal Semetkovský.
Společnost Primoco UAV je českým výrobcem bezpilotních letounů. Její letoun One 150 je podle firmy nejprodávanějším bezpilotním letounem evropské výroby v kategorii středně těžkých strojů. Mezi významnými zákazníky jsou nejčastěji veřejné instituce různých zemí. Podle firmy je více než 200 dosud vyrobených letadel v provozu na čtyřech světových kontinentech. Akcie firmy se obchodují na pražské burze.
Zdroj foto: Primoco UAV