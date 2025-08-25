Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Po pátečním růstu trhy vstupují do nového týdne s opatrností, další vývoj bude záležet na výsledcích Nvidie

Po pátečním růstu trhy vstupují do nového týdne s opatrností, další vývoj bude záležet na výsledcích Nvidie

25.08.2025 16:48
Autor: David Dvořák, Patria Finance

Finanční trhy dnes vstupují do nového týdne s mírnou korekcí po výrazném růstu, který odstartoval páteční projev předsedy amerického Fedu Jeroma Powella. Powell naznačil možnost snížení úrokových sazeb, což trhy interpretovaly jako signál blížící se změny měnové politiky. Investoři nyní odhadují pravděpodobnost snížení sazeb již na příštím zasedání Fedu na 86 %.

Na akciových trzích dnes vidíme mírné oslabení amerických indexů. S&P 500 aktuálně ztrácí 0,17 %, Dow Jones klesá o 0,4 %, zatímco Nasdaq mírně roste o 0,01 %. Na evropských trzích vidíme podobný vývoj. Francouzský CAC 40 klesá o 0,51 %, německý DAX o 0,15 % a širší Euronext 100 klesá o 0,14 %. Výjimkou je britský pouze FTSE 100, který přidává 0,13 %. Asijské trhy dnes naopak zaznamenaly výrazný růst, kdy čínský SSE Composite posiluje o 1,51 %, japonský Nikkei 225 o 0,41 % a hongkongský Hang Seng dokonce o 1,94 %.

Komoditní trhy dnes vidíme převážně mírné oslabení. Zlato ztrácí 0,07 %, stříbro 0,55 % a většina ostatních kovů dnes také oslabují. Jedinou výjimkou je měď, která roste o 0,76 %. Naopak ropa dnes výrazně posiluje a její cena stoupá o 1,45 %, zatímco zemní plyn klesá o 0,15 %.

Na měnových trzích dnes výrazně oslabují JPY a CHF. Ostatní světové měny rovněž ztrácejí, avšak USD a EUR vůči ostatním hlavním měnám posiluje. Česká koruna dnes mírně oslabuje, ale bez zásadního pohybu.
Z makroekonomického pohledu dnes nebyla zveřejněna žádná důležitá data a trh se tak soustředí na nadcházející zveřejnění výsledků Nvidie za druhý kvartál. V dalších dnech pak budou investoři dále sledovat vývoj kolem měnové politiky Fedu a případné další signály, které by potvrdily blížící se snížení úrokových sazeb.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:48 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5396 -0.0498 24.5741 24.5144
CZK/USD 20.9740 0.1495 21.0060 20.9230
HUF/EUR 397.1920 0.4878 397.8701 395.0797
PLN/EUR 4.2624 -0.0123 4.2672 4.2592
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3659 -0.4346 8.4006 8.3622
JPY/EUR 172.5275 0.1925 172.6783 172.1050
JPY/USD 147.4645 0.3330 147.5450 146.8550
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8663 -0.1153 0.8672 0.8652
CHF/EUR 0.9393 -0.0197 0.9408 0.9378
NOK/EUR 11.7856 -0.0738 11.8378 11.7806
SEK/EUR 11.1474 0.1892 11.1589 11.1273
USD/EUR 1.1701 -0.1306 1.1722 1.1685
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5385 -0.1071 1.5454 1.5371
CAD/USD 1.3825 -0.0090 1.3844 1.3817
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Čtěte více:

Výsledky Nvidie mohou otřást trhem. I přes optimismus po projevu Powella
25.08.2025 11:17
Výsledky Nvidie mohou otřást trhem. I přes optimismus po projevu Powella
Investorům se v tomto týdnu dýchá lépe poté, co předseda Federálního r...
Týdenní výhled: Očekávání nižších sazeb se upevnilo,vrcholem týdne budou výsledky Nvidie
25.08.2025 13:22
Týdenní výhled: Očekávání nižších sazeb se upevnilo,vrcholem týdne budou výsledky Nvidie
Šéf Fedu Powell naznačil, že Fed v září opravdu obnoví snižování saze...
Španělsko překvapuje: Proč jeho ekonomika stále roste, zatímco ostatní zpomalují?
25.08.2025 15:03
Španělsko překvapuje: Proč jeho ekonomika stále roste, zatímco ostatní zpomalují?
Španělská prosperující ekonomika dál překonává své evropské sousedy. Z...
Coca-Cola se plánuje zbavit Costa Coffee
25.08.2025 13:35
Coca-Cola se plánuje zbavit Costa Coffee
Před sedmi lety Coca-Cola koupila kavárenský řetězec Costa Coffee za t...
Bank of America: Sydney Sweeney nestačí, na American Eagle dopadnou cla
25.08.2025 15:47
Bank of America: Sydney Sweeney nestačí, na American Eagle dopadnou cla
Podle Bank of America nebude růst akcií American Eagle díky úspěšné re...
Čínský e-commerce pod tlakem: výsledky PDD a JD odhalují strukturální slabiny sektoru
25.08.2025 16:26
Čínský e-commerce pod tlakem: výsledky PDD a JD odhalují strukturální slabiny sektoru
Zveřejněné kvartální výsledky společností PDD Holdings, mateřské firmy...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.08.2025
22:08Odraz na amerických akciích v dohlednu  
18:03MakroMixér: Startupy utíkají z Česka. Chybí jim kapitál, investoři i odvaha riskovat
16:54Čekají i akcie útlum v druhé polovině roku?
16:48Po pátečním růstu trhy vstupují do nového týdne s opatrností, další vývoj bude záležet na výsledcích Nvidie  
16:26Čínský e-commerce pod tlakem: výsledky PDD a JD odhalují strukturální slabiny sektoru  
15:47Bank of America: Sydney Sweeney nestačí, na American Eagle dopadnou cla  
15:03Španělsko překvapuje: Proč jeho ekonomika stále roste, zatímco ostatní zpomalují?
14:27UniCredit zvýšila podíl v Commerzbank na 26 procent, místo ve vedení teď nežádá
14:23Podnikatelská nálada v Německu se v srpnu zlepšila více, než se čekalo
13:35Coca-Cola se plánuje zbavit Costa Coffee
13:22Týdenní výhled: Očekávání nižších sazeb se upevnilo,vrcholem týdne budou výsledky Nvidie  
11:47Začátek týdne je pro akcie negativní. Od Fedu se pozornost vrací k Trumpovi a firmám  
11:17Výsledky Nvidie mohou otřást trhem. I přes optimismus po projevu Powella  
10:13Výrobci dronů Primoco v pololetí meziročně klesl čistý zisk na 67,1 milionu Kč
10:09Důvěra spotřebitelů v srpnu meziměsíčně klesla, naopak u podnikatelů stoupla
9:49Akcie Orsted ve volném pádu, Trump zastavil téměř hotový projekt větrné farmy
9:36Primoco UAV SE: Konsolidovaná finanční výroční zpráva a investorská prezentace
9:02Rozbřesk: Proč jsou investice v Evropě tak slabé?
8:34Trump oznámil podíl v Intelu a plán na cla pro nábytek, evropské futures jsou v červeném  
6:01Goldman Sachs predikuje i příští rok inflaci znatelně nad cílem, Mishkin mírní odhady poklesu sazeb

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
    16:00USA - Prodeje nových domů
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět