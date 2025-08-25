Po pátečním růstu trhy vstupují do nového týdne s opatrností, další vývoj bude záležet na výsledcích Nvidie

Finanční trhy dnes vstupují do nového týdne s mírnou korekcí po výrazném růstu, který odstartoval páteční projev předsedy amerického Fedu Jeroma Powella. Powell naznačil možnost snížení úrokových sazeb, což trhy interpretovaly jako signál blížící se změny měnové politiky. Investoři nyní odhadují pravděpodobnost snížení sazeb již na příštím zasedání Fedu na 86 %.
Na akciových trzích dnes vidíme mírné oslabení amerických indexů. S&P 500 aktuálně ztrácí 0,17 %, Dow Jones klesá o 0,4 %, zatímco Nasdaq mírně roste o 0,01 %. Na evropských trzích vidíme podobný vývoj. Francouzský CAC 40 klesá o 0,51 %, německý DAX o 0,15 % a širší Euronext 100 klesá o 0,14 %. Výjimkou je britský pouze FTSE 100, který přidává 0,13 %. Asijské trhy dnes naopak zaznamenaly výrazný růst, kdy čínský SSE Composite posiluje o 1,51 %, japonský Nikkei 225 o 0,41 % a hongkongský Hang Seng dokonce o 1,94 %.
Komoditní trhy dnes vidíme převážně mírné oslabení. Zlato ztrácí 0,07 %, stříbro 0,55 % a většina ostatních kovů dnes také oslabují. Jedinou výjimkou je měď, která roste o 0,76 %. Naopak ropa dnes výrazně posiluje a její cena stoupá o 1,45 %, zatímco zemní plyn klesá o 0,15 %.
Na měnových trzích dnes výrazně oslabují JPY a CHF. Ostatní světové měny rovněž ztrácejí, avšak USD a EUR vůči ostatním hlavním měnám posiluje. Česká koruna dnes mírně oslabuje, ale bez zásadního pohybu.
Z makroekonomického pohledu dnes nebyla zveřejněna žádná důležitá data a trh se tak soustředí na nadcházející zveřejnění výsledků Nvidie za druhý kvartál. V dalších dnech pak budou investoři dále sledovat vývoj kolem měnové politiky Fedu a případné další signály, které by potvrdily blížící se snížení úrokových sazeb.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:48 SEČ:
|CZK/EUR
|24.5396
|-0.0498
|24.5741
|24.5144
|CZK/USD
|20.9740
|0.1495
|21.0060
|20.9230
|HUF/EUR
|397.1920
|0.4878
|397.8701
|395.0797
|PLN/EUR
|4.2624
|-0.0123
|4.2672
|4.2592
|CNY/EUR
|8.3659
|-0.4346
|8.4006
|8.3622
|JPY/EUR
|172.5275
|0.1925
|172.6783
|172.1050
|JPY/USD
|147.4645
|0.3330
|147.5450
|146.8550
|GBP/EUR
|0.8663
|-0.1153
|0.8672
|0.8652
|CHF/EUR
|0.9393
|-0.0197
|0.9408
|0.9378
|NOK/EUR
|11.7856
|-0.0738
|11.8378
|11.7806
|SEK/EUR
|11.1474
|0.1892
|11.1589
|11.1273
| USD/EUR
|1.1701
|-0.1306
|1.1722
|1.1685
|AUD/USD
|1.5385
|-0.1071
|1.5454
|1.5371
|CAD/USD
|1.3825
|-0.0090
|1.3844
|1.3817