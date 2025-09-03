Hledat v komentářích

Detail - články
Polská centrální banka snížila základní úrok na 4,75 procenta

03.09.2025 17:15
Autor: ČTK

Polská centrální banka dnes snížila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,75 procenta. Informovala o tom v tiskové zprávě. Vyhlídky na další uvolňování měnové politiky v Polsku však podkopávají rostoucí rozpočtové výdaje, píše agentura Reuters.

"Hlavními argumenty (pro snížení úroků) byly pravděpodobně údaje o inflaci, která v posledních dvou měsících klesala a v srpnu sestoupila pod tři procenta, a údaje o mzdách, které potvrdily polevení mzdových tlaků," uvedl analytik Piotr Bielski ze společnosti Santander Bank Polski.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Polsku v srpnu zpomalil na 2,8 procenta z červencových 3,1 procenta. Inflace se tak dostala pod tříprocentní hranici poprvé od loňského června. Polská centrální banka usiluje o to, aby se meziroční tempo růstu spotřebitelských cen pohybovalo mezi 1,5 až 3,5 procenta.

Příznivé údaje o inflaci nicméně podle agentury Reuters zastiňují problémy v oblasti rozpočtové politiky. Polská vláda předpokládá, že rozpočtový deficit bude letos činit 6,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V příštím roce pak počítá pouze s mírným poklesem schodku, a to na 6,5 procenta HDP.

"Rizikem pro měnovou stabilitu je rozpočtová politika, která je expanzivnější, než bylo původně oznámeno. Rozpočet pro příští rok nenaznačuje výraznější zpřísnění fiskální politiky," uvedl analytik Rafal Benecki z firmy ING.

Česká národní banka (ČNB) minulý měsíc ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Spotřebitelské ceny v České republice v červenci vzrostly o 2,7 procenta. Inflace tak zvolnila proti červnu, kdy dosáhla letošního maxima 2,9 procenta. Předběžný odhad srpnového vývoje inflace zveřejní Český statistický úřad (ČSÚ) ve čtvrtek.


Summers: Největším střednědobým rizikem pro USA je neposunutí inflace na 2 procenta
03.09.2025 15:51
Summers: Největším střednědobým rizikem pro USA je neposunutí inflace na 2 procenta
Lawrence Summers, jenž mimo jiné působil jako americký ministr financí...
Právníci Cookové kritizují Trumpova „zkopírovaná
03.09.2025 13:31
Právníci Cookové kritizují Trumpova „zkopírovaná" obvinění o hypotečním podvodu
Obhájci guvernérky Federálního rezervního systému Lisy Cookové kritizo...
Bloomberg: Britské rozpočtové problémy otřásají dluhopisovými trhy, blíží se bod zlomu
03.09.2025 14:08
Bloomberg: Britské rozpočtové problémy otřásají dluhopisovými trhy, blíží se bod zlomu
Rozpočtové problémy opět otřásají britskými trhy, investoři mají totiž...
USA utahují šrouby. Výroba čipů v Číně bude pro TSMC, Samsung a SK Hynix těžší
03.09.2025 15:01
USA utahují šrouby. Výroba čipů v Číně bude pro TSMC, Samsung a SK Hynix těžší
Spojené státy zrušily výjimku, která umožňovala společnosti Taiwan Sem...


