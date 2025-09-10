Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, uvedl premiér po sestřelení ruských dronů

Polsko je nyní nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, ale v tuto chvíli není důvod tvrdit, že země je ve válečném stavu, uvedl podle agentury Reuters v parlamentu polský premiér Donald Tusk. Polské vedení je podle Tuska s ohledem na noční narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony odhodláno jednat jako "jedna pěst" a konzultuje se spojenci posílení protivzdušné obrany země. Podle posledních zpráv byla nalezena i "část jaderné rakety". Formálně požádalo o aktivaci článku 4 v rámci NATO, což jsou oficiální konzultace se spojenci.
Na území Polska bylo dnes zatím nalezeno sedm dronů a části jedné rakety zatím blíže neurčeného původu, uvedla dnes podle agentury Reuters mluvčí ministerstva vnitra. Dosud polští politici informovali jen o ruských dronech, které v noci na dnešek opakovaně narušily polský vzdušný prostor a z nichž některé byly sestřeleny. V noci na dnešek Polsko podle Tuska sestřelilo asi čtyři drony a průniků do svého vzdušného prostoru zaznamenalo 19, přičemž velká část z těchto bezpilotních letounů přiletěla z Běloruska. Poslední z dronů byl podle premiéra sestřelen v 06:45 SELČ.
Tusk také zdůraznil, že Varšava potřebuje větší podporu od spojenců a více, než pouhá vyjádření solidarity. Posílení polské protivzdušné obrany aktuálně Polsko podle Tuska konzultuje se spojenci a požádalo proto o aktivaci článku čtyři Severoatlantické smlouvy. Ten stanoví, že "smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany".
Spojenci v NATO podle Tuska signalizují, že situaci berou vážně. Velvyslanci aliančních zemí se dnes dopoledne schází v Bruselu na pravidelném jednání a podle mluvčího aliance se vývojem v Polsku budou zabývat.
Polsko sestřelilo ruské drony
Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Polská armáda krátce před 4:00 SELČ informovala, že drony opakovaně narušily vzdušný polský prostor, operační velitelství poté uvedlo, že nařídilo použít zbraně a část strojů byla sestřelena. Situaci potvrdil premiér Donald Tusk, který už o vývoji informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Armáda vyzvala obyvatele některých oblastí, aby nevycházeli. Ráno se mimořádně schází polská vláda.
Kallasová: Jsou náznaky, že narušení polského vzdušného prostoru bylo úmyslné
Podle šéfky diplomacie EU Kaji Kallasové existují náznaky, že narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony bylo úmyslné, nikoli náhodné. Kallasová to uvedla na sociální síti X. Ruská válka se podle ní vyostřuje, nekončí. Je proto potřeba zvýšit tlak na Rusko, posílit podporu Ukrajiny a investovat do evropské obrany, dodala.
Putinův režim zkouší obranyschopnost NATO, uvedl Fiala
Noční ruský dronový útok, který zasáhl i území Polska, je podle premiéra Petra Fialy (ODS) testováním obranyschopnosti zemí NATO. Režim ruského prezidenta Vladimira Putina podle něj ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít. Ve vyjádření na síti X Fiala ocenil, že polská protivzdušná obrana zafungovala.
V souvislosti s děním v Polsku Fiala připomněl blížící se volby. Zmínil snahu extremistů přesvědčit voliče, že Rusko není nepřítel a řešením je nezbrojit.
"Je zřejmé, že Rusko se snaží poškodit obyvatele dalších evropských zemí. Stojíme za Polskem, protože oni jsou jako naši spojenci v první linii. Prosím, myslete na to, zejména v tyto dny, kdy se vás snaží řada extremistů přesvědčit, že Rusko není nepřítel a že řešením je nezbrojit," uvedl. Volby do Poslanecké sněmovny budou za tři týdny.