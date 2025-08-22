Lisa Cook z Fedu čelí většímu tlaku na rezignaci, Polsko plánuje navýšit bankám daň z příjmu a futures jsou v červeném

Lisa Cook čelí vyšetřování kvůli podezření z hypotečního podvodu. Polsko zvyšuje daň bankám kvůli rostoucím výdajům na obranu. Němci objevují akciový trh – investování tam zažívá boom. Walmart zklamal investory, zisk mu klesl kvůli právním a pojistným nákladům. Švédsko se vrací k jádru a plánuje nové modulární reaktory. A USA nakupují kobalt a pozastavují víza pro zahraniční řidiče kamionů. Futures jou dnes v červeném.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX -0,1 %.
Americké ministerstvo spravedlnosti plánuje vyšetřovat členku Rady guvernérů Fedu Lisu Cook, vyplývá to z dopisu šéfovi této centrální banky Jeromu Powellovi. Ed Martin z ministerstva spravedlnosti ho v něm vyzývá, aby Cook z Rady odvolal kvůli možnému hypotečnímu podvodu. S výzvou, aby tato členka Rady Fedu odstoupila, přišel dříve americký prezident Donald Trump a šéf Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) Bill Pulte. Cooková to odmítla. Podle Martina případ "vyžaduje další prošetření". "V tuto chvíli vás vybízím, abyste paní Cook odvolal z Rady,“ napsal Martin. "Udělejte to ještě dnes, než bude příliš pozdě! Koneckonců, žádný Američan nepovažuje za vhodné, aby v této době zastávala svou funkci, když nad ní visí mrak podezření," dodal.
Polsko plánuje zvýšit bankám příští rok daň z příjmu ze stávajících 19 procent na 30 procent. Země potřebuje další příjmy, aby mohla financovat rostoucí zbrojní výdaje, uvedl náměstek ministra financí Jaroslaw Neneman. V roce 2027 by se sazba měla snížit na 26 procent. V následujících letech by pak měla klesat dále na 23 procent, uvedl Neneman. Polsko od začátku války v sousední Ukrajině zvyšuje výdaje na obranu. V roce 2026 plánuje vyčleňovat na své ozbrojené síly pět procent hrubého domácího produktu (HDP).
Evropští úředníci budou i nadále usilovat o snížení cel na víno a lihoviny poté, co obchodní dohoda s USA obsahuje 15% celní zatížení na tyto produkty. USA jsou přitom hlavním trhem pro šampaňské, lihoviny a další alkoholické výrobky z unie.
Z Němců se konečně stávají investoři. Podle průzkumu společnosti začalo v posledních třech letech investovat do akcií více než 3 miliony Němců, což je největší nárůst v Evropě po Británii. Počet Němců, kteří vlastní akcie, vzrostl oproti předchozí dekádě o 44 %, a objem majetku ve fondových ETF se od roku 2017 zvýšil odhadem o 200 % na 343 miliard eur.
Akcie Walmartu včera klesly poté, co zisk firmy poprvé za tři roky nenaplnil očekávání analytiků, i když tržby byly vyšší. Největší maloobchodní řetězec na světě uvedl, že na něj dopadly vyšší pojistné nároky, právní výdaje a náklady na restrukturalizaci. Zejména pojistné nároky, mezi které patří například odpovědnost za škody nebo kompenzace zaměstnancům, výrazně snížily zisk, protože náklady na mimosoudní vyrovnání nebo soudní spory výrazně vzrostly.
Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory. Oznámil to včera podle agentury AFP nebo listu The Financial Times (FT) švédský premiér Ulf Kristersson s tím, že vláda dává přednost výstavbě několika malých modulárních reaktorů (SMR). Země tak po desítkách let podle médií mění svůj přístup k jádru.
Americké ministerstvo obrany chce poprvé po desetiletích nakoupit kobalt do svých strategických zásob, což představuje významný zásah do trhu a další krok k posílení domácích dodávek klíčových kovů. Kobaltové slitiny se používají ve zbraních a proudových motorech, a samotný kov je zásadní pro výrobu magnetů využívaných v klapkách, podvozcích a řídicích plochách letadel. Agentura pro logistiku obrany (Defense Logistics Agency) hledá dodavatele až 7 500 tun kobaltu během příštích pěti let, přičemž hodnota kontraktu může dosáhnout až 500 milionů dolarů. Jde o první nákup kobaltu od roku 1990. V posledních letech se zajištění dodavatelských řetězců pro kovy jako kobalt stalo politickou prioritou USA, protože se snaží snížit závislost na Číně. Peking dominuje zpracování kobaltu a dalších kovů pro baterie a zároveň si buduje vlastní státní zásoby.
Spojené státy okamžitě pozastavují vydávání pracovních víz pro řidiče nákladních vozů. Oznámil to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Ministerstvo zahraničí již dříve podle agentur uvedlo, že více než 55 milionů cizinců s platnými vízy podléhá přísnějším kontrolám. "Rostoucí počet zahraničních řidičů řídící velké kamiony s návěsy na amerických silnicích ohrožuje americké životy a podkopává živobytí amerických řidičů kamionů," napsal Rubio na X. Ministerstvo zahraničí zatím neodpovědělo na otázku týkající se počtu zahraničních řidičů kamionů pracujících v USA, napsala agentura AP.