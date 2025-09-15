Rozbřesk: Francouzské vládní dluhopisy nesou vyšší výnos než korporátní dluhopisy velkých francouzských podniků

Francouzské vládní dluhopisy nejsou v posledních týdnech zrovna žádané zboží. Jejich výnosy jsou vyšší než řecké a podobně vysoké jako italské. Navíc se podle zpráv z Goldman Sachs začínají obchodovat s vyšším výnosem (levněji) než srovnatelné dluhopisy některých velkých francouzských korporací (Airbus, AXA, Loreal). A není divu. Francouzské veřejné finance jsou eufemisticky řečeno ve “velkém nepořádku” a na sestavování rozpočtu si “vylámala zuby” už druhá vláda v posledním roce.
Štědré vládní programy v průběhu pandemie covidu-19 a energetické krize sice pomohly Francii zmírnit zásah do reálných příjmů domácností (například vůči střední Evropě). To však za cenu jednoho z nejrychlejších nárůstů zadlužení v celé EU - veřejné zadlužení stouplo od konce roku 2019 o 13 % a po Řecku a Itálii je nejvyšším v EU. Na rozdíl od těchto “historicky problematických” ekonomik má však Francie vysoký strukturální deficit rozpočtu, který se v posledních letech blížil 6 % HDP. Francie tak tentokrát potřebuje sestavit úspornější rozpočet nejen kvůli politickému tlaku Evropské komise, ale tentokrát i kvůli přímému tlaku investorů na trzích.
To nebude na silně fragmentované a polarizované francouzské politické scéně vůbec jednoduché. Právě silně polarizovanou politickou scénu ostatně uvedla v pátek agentura Fitch jako důvod pro snížení ratingu. Nový premiér Sebastien Lecornu má podle všeobecného mínění na trzích maximálně měsíc na to, aby sehnal dostatečnou podporu pro vládu a “úsporný rozpočet” i mezi levicovými stranami. Ty zatím nechtějí slyšet o poklesu deficitu pod 5 % HDP.
Na francouzském dluhopisovém trhu tak v nejbližších týdnech pravděpodobně dál bude převládat napětí. Je však otázkou, zda může vydržet fenomén nižších výnosů na dluhopisech některých francouzských korporací. Těm aktuálně asi pomáhá globálně nízká averze k riziku související se sázkami na pokles amerických úrokových sazeb. To se projevuje ve vyšších valuacích na akciových trzích i větší chuť kupovat korporátní dluhopisy. Z dlouhodobého pohledu však nedává moc smysl, aby byly dluhopisy státu (schopného danit a regulovat) méně atraktivní než dluhopisy podniků v něm hospodařících…
*** TRHY ***
Koruna
Česká koruna v důsledku globálního optimismu ohledně poklesu dolarových sazeb posílila až do blízkosti 24,30 EUR/CZK. Z domácích scény v tomto týdnu nečekáme výraznější události a veškerá pozornost tento týden bude soustředěna i na českém trhu na zasedání Fedu, reakci amerických sazeb a eurodolaru. Do té doby si koruna pravděpodobně uchová svoji pozitivní náladu a nebude pomýšlet na korekci…
Eurodolar
Agentura Fitch nakonec v pátek v noci snížila rating Francii, což ovšem při startu do nového týdne eurodolar ignoruje. Redukce ratingu ze stupně AA- na A+, která zohledňuje politickou neschopnost Francie zredukovat od covidu rozpočtový deficit, byla zřejmě již započítána v trhu (byť uvidíme během dne, jak se s downgradem vypořádají francouzské vládní dluhopisy). Dodejme, že agentury Moody's a S&P stále drží ratingy na úrovni AA-, ale čeká je v říjnu revize.
Hlavní událostí tohoto týdne bude nepochybně středeční zasedání Fedu, takže eurodolar zřejmě zůstane do rozhodnutí ve vyčkávacím módu. Kratochvíli si dnes odpoledne může trh zkrátit pohledem výsledky podnikatelské nálady v New Yorku.
Akcie
Americký akciový index S&P 500 v pátek posiloval o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq o 0,5 %. Na konci obchodního dne v USA jsme mohli vidět průraz akcií na historická maxima. Slabší data z trhu práce byla přijata pozitivně, a tedy interpretována jako katalyzátor pro možnou expanzivní politiku americké centrální banky Fed. Investoři tak začali více sázet na zářijové snížení úrokových sazeb, což vedlo k růstu akciových indexů a oslabení dolaru.