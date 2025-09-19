Prezident KHNP rezignoval, Trump bude jednat se Si a snižování sazeb Fedem je více nejisté

Rezignoval prezident jihokorejské firmy, která má stavět nové bloky v Dukovanech, ten ale ohrožen nemá být. Bank of Japan šokovala trhy plánem na odprodej svých ETF. Donald Trump se dnes chystá jednat se Si Ťin-pchingem o TikToku a zároveň čelí právní bitvě o odvolání guvernérky Fedu. Jeho návštěva Spojeného království sice nepřinesla průlom, ale posílila ekonomické vazby. V USA prudce klesly žádosti o podporu v nezaměstnanosti, což negativně ovlivnilo očekávání ohledně snižování sazeb Fedem. EU zvažuje společné dluhopisy a rychlejší odstřižení od ruského LNG. Švýcarský export do USA se propadl kvůli clům. Futures jsou lehce v zeleném.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,1 %.
Prezident korejské společnosti KHNP, která vyhrála tendr na stavbu dvou bloků v jaderné elektrárně Dukovany, Ču Ho-wang rezignoval. Tříleté funkční období Ču Ho-wanga oficiálně skončilo v srpnu a střídání ve vedení je standardním postupem ve společnosti. Projekt v Dukovanech má pokračovat bez narušení a Čua do jmenování nového šéfa KHNP nahradí jeho zástupce. Rovněž podle mluvčího českého ministerstva průmyslu by změna ve vedení neměla stavbu ovlivnit. Prezident společnosti Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) Ču Ho-wang čelil podle tisku rostoucímu tlaku vládní Demokratické strany, aby odstoupil kvůli obviněním z podepsání nevýhodné smlouvy s americkou jadernou společností Westinghouse, která otevřela cestu k zakázce v Česku. Jeho rezignaci oznámenou ve středu musí ještě doporučit ministr obchodu, průmyslu a energetiky a schválit prezident I Če-mjong, protože KHNP je veřejná instituce. Očekává se, že bude vyřízena nejpozději do konce tohoto týdne, uvádí server The Chosun Daily.
Tomáš Čupr, majitel Rohlíku, si myslí, že je realistické, aby se Rohlík v roce 2026 dostal do zisku a v roce 2027 zahájil IPO.
Bank of Japan ohromila trhy oznámením plánu na rozpuštění svého masivního holdingu ETF 620 mld. JPY za rok, který nahromadila v rámci svého programu měnového uvolňování. Banka ponechala úrokové sazby beze změny na 0,5 %, jak se očekávalo, ale dva členové rady prosazovali jejich zvýšení. Index Nikkei 225 na to konto klesl o 0,6 %.
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching mají dnes mít telefonický rozhovor, na kterém určí osud TikToku a potenciálně zmírní obchodní napětí. Washington Post informoval, že Trump odmítl schválit balíček vojenské pomoci pro Tchaj-wan, jelikož usiluje o dohodu. Čína se také snaží získat výhodu tím, že se poprvé po desetiletích vyhýbá americké sóji.
Trumpova státní návštěva Spojeného království je u konce a pomohla uhladit politické rozdíly s premiérem Keirem Starmerem. Ačkoli nedošlo k žádným zásadním diplomatickým průlomům, lídři zdůraznili své „jedinečné pouto“ a oslavili bilaterální investice ve výši 250 miliard liber, a to navzdory přetrvávajícím neshodám ohledně Gazy a obchodu. Trump znovu potvrdil svůj nesouhlas s hrozícím rozhodnutím Spojeného království uznat palestinský stát, zároveň ale odmítl příležitost osobně naléhat na Starmera, aby tento krok přehodnotil. Očekává se, že Británie dodrží svůj slib uznat Palestinu, protože Izrael nesplnil podmínky pro příměří v Gaze.
Trump požádal Nejvyšší soud, aby mu dovolil odvolat guvernérku Fedu Lisu Cook, čímž soudce vtáhl do významné právní bitvy s velkými důsledky pro nezávislost americké centrální banky. Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek požádalo soud, aby alespoň dočasně pozastavil rozhodnutí federálního soudce ve Washingtonu, které Cook prozatím umožnilo zůstat ve své funkci. Žádost o mimořádnou událost přišla po zasedání Fedu začátkem tohoto týdne, kterého se Cook zúčastnila.
Počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti v USA klesl nejvíce za téměř čtyři roky, čímž se zvrátil neobvykle velký nárůst z předchozího týdne. Počet žádostí se v týdnu končícím 13. zářím snížil o 33 000 na 231 000, jak vyplývá z údajů ministerstva práce zveřejněných ve čtvrtek. To je v souladu s úrovněmi zaznamenanými v celém tomto roce a není daleko od trendu před pandemií. Avšak trh s dluhopisy v USA narazil poté, co údaje o zaměstnanosti zpochybnily výhled dalšího snižování úrokových sazeb Fedem v tomto roce.
Kanada zaznamenává prudký nárůst počtu žadatelů o azyl vstupujících přes hraniční přechod mezi New Yorkem a Quebecem, protože Trumpova politika odrazuje migranty, a dokonce i některé občany USA. Data Kanadské pohraniční služby ukazují, že úředníci od začátku července obdrželi na hraničním přechodu Saint-Bernard-de-Lacolle více než 5 500 žádostí o azyl, což je o 263 % více než ve stejném období loňského roku. Tento nárůst podtrhuje, jak Trumpův nekompromisní přístup k imigraci (rušení ochrany pro stovky tisíc lidí, kteří dříve měli dočasný legální status, a rozšiřování razií, které zadržují osoby bez trestního rejstříku) má dopad i za hranicemi USA.
EU plánuje urychlit postupné ukončení dovozu ruského zkapalněného zemního plynu, uvedly zdroje obeznámené se situací. USA vyzvaly Evropu, aby urychlila omezování dovozu ruských paliv, a vyvinuly tlak na spojence, aby zavedli vyšší cla na Indii a Čínu na jejich nákupy ruské ropy.
Podle rakouského ministra financí se EU blíží k vydání společného dluhopisu, který by měl pomoci financovat investice potřebné ke zlepšení její ekonomiky. Kontroverzní společné dluhopisy všech 27 členů EU patřilo mezi hlavní doporučení, která před rokem předložil bývalý italský premiér Mario Draghi s cílem zvýšit konkurenceschopnost unie. Ale i Rakousko – často označované za jednoho z fiskálních jestřábů EU – nyní uznává, že se to může stát realitou.
Švýcarský export do USA v srpnu prudce klesl poté, co mu nejvyšší americké clo mezi rozvinutými zeměmi zasadilo těžkou ránu. Švýcarský prodej do Ameriky bez zlata, upravený o sezónní výkyvy, byl v srpnu o 22 % nižší než v červenci, včetně výrazně nižšího exportu hodinek. Export zlata se také téměř zastavil, přičemž celní údaje ukazují pokles o více než 99 % na pouhých 0,3 tuny v srpnu oproti červenci.
Je den iPhonu. Poprvé od roku 2020 představil několik nových designů iPhonů a první známky ukazují, že se modely Pro prodávají dobře. V Číně má těžké období - prodej iPhonů před uvedením iPhonu 17 klesl o 6 %, čímž překonal celkový pokles trhu.
Nové vedení se snaží překonat skandál, který otřásl jejími vrcholnými pozicemi, a vrátit největší potravinářskou společnost na světě do rukou investorů. Nový generální ředitel Philipp Navratil tento týden slíbil zaměstnancům, že přijde s plánem na oživení pomalých výsledků. Nafouklé náklady, nestabilní spotřebitelská poptávka a chyby managementu shodily akcie od vrcholu v roce 2022 o 45 % níže.