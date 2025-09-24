Hledat v komentářích

Evropa lehce slábne, Amerika však naznačuje zlepšení. ČNB korunu nepřekvapí

24.09.2025 11:58
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejší obchodní seance na Wall Street přinesla hlavním indexům ztráty a dnes pokračuje směrem dolů také většina evropských trhů. Není to ale nic dramatického: DAX , FTSE100 i CAC40 ztrácí kolem 0,2 procenta, zatímco AEX si připisuje drobné zisky. 

Německý index Ifo naznačující náladu menších firem se v září překvapivě zhoršil, což koresponduje se včerejším PMI z průmyslu. Nečekáme ovšem podstatný dopad na obchodování. Zatímco se Evropě dopoledne moc nedaří, Čína skončila slušně v plusu, když sentiment vylepšily plány Alibaby na navýšení investic do umělé inteligence. Tato zpráva společně s výsledky Micronu pak znovu zvedla zájem o technologie, jež během včerejšího obchodování trpěly. 

Americké futures se díky tomu obchodují v zeleném a naznačují tím, že se situace na trzích během dne bude spíše zlepšovat. Dluhopisy se mezitím drží, respektive jejich výnosy jsou většinou nepatrně pod včerejškem. Dolaru se podařilo aspoň trochu korigovat poslední ztráty a vůči euru se obchoduje na 1,1770. Zlato zhruba drží pozice.

Koruna dopoledne mírně slábne vůči euru na 24,27 a čeká, s čím přijde ČNB. Nastavení úrokových sazeb se s vysokou pravděpodobností nebude měnit a základní sazba na 3,50 zůstane podle nás relevantní i pro následující řadu měsíců. Nová prognóza tentokrát zveřejněna nabude. Co se týče rétoriky, ta by měla být relativně jestřábí. Banka si sice nebude chtít úplně zavřít cestu k dalšímu mírnému snížení sazeb, ale tuto možnost by měla navázat na změnu výhledu, respektive materializaci rizik. Koruna už podle nás delší dobu těží z jestřábího postoje ČNB, který naznačuje udržení výrazně kladného úrokového diferenciálu k eurozóně. Dnešní zprávy by ji překvapit neměly.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:58 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2880 0.1771 24.2966 24.2368
CZK/USD 20.6375 0.5677 20.6495 20.5125
HUF/EUR 390.2907 0.1219 390.7658 389.6861
PLN/EUR 4.2661 0.1726 4.2695 4.2581
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3814 -0.2553 8.4069 8.3765
JPY/EUR 174.4925 0.0573 174.6653 174.2194
JPY/USD 148.2760 0.4451 148.3550 147.5250
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8731 -0.0651 0.8746 0.8728
CHF/EUR 0.9349 -0.0360 0.9354 0.9340
NOK/EUR 11.6822 0.0445 11.7014 11.6712
SEK/EUR 11.0176 -0.0358 11.0465 11.0110
USD/EUR 1.1768 -0.3944 1.1820 1.1762
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5122 -0.2441 1.5179 1.5088
CAD/USD 1.3871 0.2740 1.3875 1.3833
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


