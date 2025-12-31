Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Moody’s Analytics: Křehký růst kolem 2 % moc pracovních míst nevytvoří

Moody’s Analytics: Křehký růst kolem 2 % moc pracovních míst nevytvoří

31.12.2025 6:11
Autor: Redakce, Patria.cz

Mark Zandi z Moody’s Analytics vidí poslední čísla z amerického trhu práce jako pozitivní na straně počtu nových žádostí o podporu. Firmy ale podle něj stále nepřijímají mnoho nových zaměstnanců a tvorba pracovních míst je přitom klíčová pro to, aby se hospodářství nepohybovalo směrem k recesi. Co si ekonom myslí o vývoji v příštím roce?

Zandi nedává moc velkou váhu mezeře, která se vytvořila mezi silným růstem produktu a naopak slabou tvorbou pracovních míst. Není podle něj dobré přeceňovat data pouhého třetího čtvrtletí, a to čtvrté bude zřejmě na straně růstu HDP slabší. Celoročně se podle jeho odhadů americká ekonomická aktivita zvýší asi o 2 %. Pokud se přitom růst produktivity pohybuje mezi 1,5 – 2 %, dohromady to znamená, že ekonomika moc nových pracovních míst nevytvoří.



Současný stav amerického hospodářství je „křehký“ právě kvůli nízké tvorbě pracovních míst. K tomu roste nezaměstnanost, i když z nízkých čísel. Zandi poukázal rovněž na to, že „na dluhopisových trzích roste tenze a dochází k pochybným půjčkám na neveřejných trzích“. V příštím roce by ale stimulačně měla působit fiskální i monetární politika, a to „možná více, než si myslíme.“ K tomu podle ekonoma může dojít k uvolňování situace na straně cel. „Fed by mohl šlápnout na plyn více, než se očekává, jeho nezávislost je nyní určitě významným tématem.“

Velkým tahounem růstu jsou nyní investice do umělé inteligence. Představují ovšem i riziko v případě, že se investoři mýlí ohledně přínosů, které by AI měla mít na straně produktivity. Pak by zřejmě došlo i ke korekci amerického akciového trhu. „Křehký růst doprovázejí také rizika.“ Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje relativní návrat cyklických a defenzivních sektorů z indexu S&P 500. A porovnává ji s odhadovaným růstem amerického produktu:
1

Návratnost cyklických sektorů dosáhla posledního výrazného dna v první polovině letošního roku, pak začaly cyklické sektory před těmi defenzivními získávat náskok. Spolu s tím se začaly prudce zvedat odhady růstu HDP. Goldman Sachs vyznačuje i své predikce pro rok 2026, které se pohybují na úrovni 2,6 %.

Zdroj: CNBC, X

 
 

Čtěte více:

Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě kompenzovala vlna nadšení z AI
25.12.2025 10:41
Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě kompenzovala vlna nadšení z AI
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
Investiční výhled 2026: Kondice ekonomik, inflace a blížící se volby
29.12.2025 7:52
Investiční výhled 2026: Kondice ekonomik, inflace a blížící se volby
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí překvapivě zrychlil na 4,3 procenta
23.12.2025 15:19
Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí překvapivě zrychlil na 4,3 procenta
Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se ve třetím čtvrtletí v ce...
Návratnost amerického trhu v příštím roce
24.12.2025 17:17
Návratnost amerického trhu v příštím roce
Konec roku přináší řadu predikcí dalšího vývoje na akciovém trhu. Dnes...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
31.12.2025
11:13Ceny drahých kovů poslední den roku klesají, za rok ale vykazují vysoké zisky
11:01Trump rozpoutal celní války po celém světě. Jak vypadala jeho obchodní ofenziva v roce 2025?
9:17Rozbřesk: Co čekat od centrálních bank v roce 2026?
8:49WBD znovu odmítne Paramount, Fed zveřejnil záznam z prosincového jednání, v Evropě se obchoduje jen půl dne  
6:11Moody’s Analytics: Křehký růst kolem 2 % moc pracovních míst nevytvoří
30.12.2025
22:01Zápis z jednání Fedu podporuje sázky na snížení sazeb, trhy zůstaly klidné  
17:50S čím vstupují trhy do nového roku?
17:10Vývoz ruského plynu do Evropy letos prudce klesl, slabší je i vývoz LNG
15:47Humanoidní roboti se blíží. Počátečním králem na trhu ale nebude Muskova Tesla, nýbrž Čína
15:46Globální vývoz LNG letos vzrostl o čtyři procenta, nejvíce za tři roky
14:34Investiční výhled 2026: Čína přispívá k růstu i rizikům  
13:08Jan Bureš: Český růst zpomalí, spotřeba posílí a trh práce zůstane napjatý
12:59Japonský index Nikkei poprvé končí rok nad 50 000 body, letos přidal 26 procent
11:29Meta koupí čínský start-up Manus, posílí v oblasti pokročilé AI
11:20Cenová válka mezi čínskými výrobci elektromobilů bude pokračovat i příští rok
9:42Rozbřesk: Málo pravděpodobné scénáře roku 2026, aneb s čím trhy nepočítají
8:47SoftBank a Meta oznámily nové akvizice, stříbro se vrací k růstu, evropské futures v červeném  
8:06Trump opět pohrozil podáním žaloby na šéfa Fedu Powella
6:18Rally má reálné základy. Tom Lee vidí prostor pro další růst sentimentu
29.12.2025
22:01Akciové indexy v USA letos nedoručují „Santa Rally“  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět