Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu

J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu

02.10.2025 9:00
Autor: Redakce, Patria.cz

J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
IČO: 08800693

Oznámení o výši primárního úpisu J&T ARCH INVESTMENTS podfond ve 3Q 2025.

Podrobnosti naleznete zde.



(komerční sdělení)
 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.10.2025
12:00VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
11:49EPH Financing CZ, a.s.: Pololetní zpráva za první pololetí roku 2025
11:34Microsoft mění strukturu: Nadella se soustředí na technologie, Althoff povede byznys
11:12Wall Street na nových maximech, Evropa následuje  
10:26OpenAI překonává SpaceX jako nejhodnotnější startup světa
9:55Stažení z politiky se vyplácí, Musk jako první překonal hranici půl bilionu dolarů
9:00J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu
8:54Rozbřesk: Vyšší inflace v eurozóně není pro ECB hrozbou
8:46ANO raději preferuje koalici s Motoristy, Colt CZ mění vedení a OpenAI nejhodnotnějším startupem světa  
6:06Moody's: 10 % domácností generuje v USA více než polovinu spotřeby, firmy nepřijímají nové zaměstnance
01.10.2025
22:02Akcie rostly díky technologiím a zdravotnictví, dluhopisy posílily po slabých datech z trhu práce  
17:03Tomáš Vlk: ISM se zlepšuje i přes stížnosti firem, zato ADP naznačilo další zhoršení trhu práce  
16:51Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách
16:49Jan Drahota se přesouvá do čela dozorčí rady skupiny Colt CZ Group. Nového šéfa představenstva zvolí jeho členové
14:55Téměř celosvětový akciový optimismus a globální ekonomika mírně pod potenciálem
14:24Schodek rozpočtu v září klesl na 153,9 miliardy, je nejnižší za šest let
13:29Úsilí Nike o obrat začíná přinášet ovoce  
13:01Inflace v eurozóně v září vzrostla na 2,2 procenta
12:05Novo Nordisk sází na léčbu Alzheimeru. Riziko je vysoké, potenciál ještě vyšší
12:02AMISTA investiční společnost, a.s.: IFIS investiční fond a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět