Detail - články  
Moneta překvapuje mimořádnou dividendou, Fed čelí inflačním tlakům a Trump míří do Izraele

10.10.2025 8:55
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Moneta Money Bank navrhuje mimořádnou dividendu ve výši 4 na akcii. Americký Fed čelí rostoucím inflačním očekáváním, Donald Trump oznámil cestu do Izraele kvůli dohodě o propuštění rukojmích, argentinské trhy reagovaly růstem na americký záchranný balíček a Emmanuel Macron má jmenovat nového premiéra v době politického napětí ve Francii.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,0 %.

Představenstvo Moneta Money Bank navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny na akcii, což představuje celkem dvě miliardy . O návrhu budou akcionáři hlasovat na valné hromadě 14. listopadu. Původně jsme očekávali mimořádnou dividendu kolem 3 na akcii na základě přebytečného kapitálu banky, takže návrh 4 je příjemným překvapením. Skutečnost, že dividenda je navrhována ještě před zveřejněním výsledků za 3Q, podle nás dále posiluje očekávání dalšího silného kvartálu.

Podle nové studie bostonského Fedu představuje poslední nárůst inflačních očekávání větší riziko pro měnovou politiku Fedu. Očekávání domácností ohledně inflace v horizontu jednoho roku nejsou tentokrát tažena cenami volatilních položek, jako jsou potraviny či pohonné hmoty, což bylo případ během pandemie. Místo toho spotřebitelé očekávají vyšší inflaci kvůli rostoucím cenám dováženého zboží, které souvisí s Trumpovými cly. To zvyšuje riziko, že inflační očekávání zůstanou nad cílem Fedu ve výši 2 %.

Donald Trump oznámil, že se chystá odcestovat do Izraele, aby byl osobně přítomen při propuštění rukojmích v rámci dohody o ukončení války s Hamásem. Izraelská vláda schválila dohodu, podle níž Hamás propustí zbývající rukojmí z Gazy výměnou za více než 2 000 vězňů.

Argentinské trhy zaznamenaly prudký růst poté, co USA spustily finanční záchranný balíček ve výši 20 miliard dolarů, který zahrnuje nákup peset a nabídku měnového swapu. 

Emmanuel Macron má dnes večer jmenovat nového premiéra, zatímco francouzské politické a podnikatelské elity soupeří o vliv. Francouzská centrální banka uvedla, že ekonomika byla v posledních měsících odolná, navzdory zvýšené politické nejistotě, která doléhá na podnikatelské prostředí.


 

