Moody's: 10 % domácností generuje v USA více než polovinu spotřeby, firmy nepřijímají nové zaměstnance

Hlavní ekonom Mark Zandi na CNBC prezentoval svůj pohled na dění v americké ekonomice a na trzích. Na otázku týkající se nyní probírané možnosti uzavření amerického vládního sektoru uvedl, že tak, jak se nyní o něm hovoří, by z makroekonomického hlediska nešlo o významný faktor. Nicméně opak může platit z pohledu řady vládních zaměstnanců.
Ekonom hovořil o tom, že uzavření vlády by mohlo způsobovat určité problémy v oblastech, jako je sběr a zveřejňování ekonomických dat, se kterými pracuje mimo jiné americká centrální banka. Ta přitom nyní bedlivě sleduje vývoj na trhu práce, který může významně ovlivnit její politiku. Pokud by zmíněné uzavření trvalo týden, podle experta by to nemuselo představovat výraznější problém ani v této oblasti. S případným prodlužováním této doby by se ale situace měnila k horšímu. „Pak by si toho všimli rovněž investoři.“
V dalších měsících ekonom čeká, že tvorba nových pracovních míst se v podstatě zastaví. Firmy podle něj přestaly přijímat nové zaměstnance, zatím ale ani nepropouštějí. To je fakt, který hospodářství brání v poklesu do recese. K tématu cel a jejich dopadu na ekonomiku Zandi řekl, že revize růstu HDP byly pozitivní, svou roli může hrát růst akciového trhu, který přes efekt bohatství podporuje spotřebu domácností. Udržitelný ale podle něj není stav, kdy firmy nenabírají nové zaměstnance a dopad cel, ale i imigrační politika vlády se ještě bude projevovat a ekonomika jej doposud plně nepocítila.
Zandi zmínil i to, že 10 % populace s nejvyššími příjmy nyní generuje více než polovinu spotřebitelských výdajů v americkém hospodářství. Nemalá část zbytku může být naopak pod ekonomickým tlakem a podle ekonoma tato situace znamená i vyšší riziko. To by přinesla třeba korekce akciového trhu, s nímž je více propojeno chování bohatších domácností. „Pokud by lidí na obrazovkách začali místo zelené vidět červenou a kvůli tomu vzrostla jejich míra úspor, mohla by přijít recese. zejména v současném prostředí nulového růstu počtu pracovních míst,“ míní Zandi.
Hostem na CNBC byl i Jeremy Siegel, který mimo jiné působí jako hlavní ekonom WisdomTree. Ten se domnívá, že dochází ke zvyšování odhadů růstu americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí a nová ekonomická data celkově nahrávají další rally na akciovém trhu. Cla mohou zvýšit ceny, ale podle ekonoma by Fed měl rozlišovat růst cen daný příliš silnou poptávkou na straně jedné a právě dopad cel, který je podobný efektu vyšších daní. Ve druhém případě by centrální banka podle experta neměla reagovat utažením monetární politiky. Data navíc ukazují, že dopad cel nemusí být tak silný, jak řada lidí čekala.
Ekonomika roste stále „slušným tempem“, „testem dopadu cel bude čtvrté čtvrtletí letošního roku, kdy by se mělo jasně ukazovat, jak působí na spotřebu domácností.“ Fed by měl podle profesora dál snižovat sazby, a to zejména kvůli nízké tvorbě pracovních míst. K tomu míní, že krátkodobé sazby by měly být hlouběji pod sazbami dlouhodobými a peněžní nabídka roste jen pomalu. Nejde tedy ani vzdáleně o politiku, která by byla příliš uvolněná a podporovala by růst cen tak jako v době předchozích vysokých inflačních tlaků.
Zdroj: CNBC