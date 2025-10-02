Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Moody's: 10 % domácností generuje v USA více než polovinu spotřeby, firmy nepřijímají nové zaměstnance

Moody's: 10 % domácností generuje v USA více než polovinu spotřeby, firmy nepřijímají nové zaměstnance

02.10.2025 6:06
Autor: Redakce, Patria.cz

Hlavní ekonom Moody's Mark Zandi na CNBC prezentoval svůj pohled na dění v americké ekonomice a na trzích. Na otázku týkající se nyní probírané možnosti uzavření amerického vládního sektoru uvedl, že tak, jak se nyní o něm hovoří, by z makroekonomického hlediska nešlo o významný faktor. Nicméně opak může platit z pohledu řady vládních zaměstnanců.

Ekonom hovořil o tom, že uzavření vlády by mohlo způsobovat určité problémy v oblastech, jako je sběr a zveřejňování ekonomických dat, se kterými pracuje mimo jiné americká centrální banka. Ta přitom nyní bedlivě sleduje vývoj na trhu práce, který může významně ovlivnit její politiku. Pokud by zmíněné uzavření trvalo týden, podle experta by to nemuselo představovat výraznější problém ani v této oblasti. S případným prodlužováním této doby by se ale situace měnila k horšímu. „Pak by si toho všimli rovněž investoři.“

V dalších měsících ekonom čeká, že tvorba nových pracovních míst se v podstatě zastaví. Firmy podle něj přestaly přijímat nové zaměstnance, zatím ale ani nepropouštějí. To je fakt, který hospodářství brání v poklesu do recese. K tématu cel a jejich dopadu na ekonomiku Zandi řekl, že revize růstu HDP byly pozitivní, svou roli může hrát růst akciového trhu, který přes efekt bohatství podporuje spotřebu domácností. Udržitelný ale podle něj není stav, kdy firmy nenabírají nové zaměstnance a dopad cel, ale i imigrační politika vlády se ještě bude projevovat a ekonomika jej doposud plně nepocítila.

Zandi zmínil i to, že 10 % populace s nejvyššími příjmy nyní generuje více než polovinu spotřebitelských výdajů v americkém hospodářství. Nemalá část zbytku může být naopak pod ekonomickým tlakem a podle ekonoma tato situace znamená i vyšší riziko. To by přinesla třeba korekce akciového trhu, s nímž je více propojeno chování bohatších domácností. „Pokud by lidí na obrazovkách začali místo zelené vidět červenou a kvůli tomu vzrostla jejich míra úspor, mohla by přijít recese. zejména v současném prostředí nulového růstu počtu pracovních míst,“ míní Zandi.

Hostem na CNBC byl i Jeremy Siegel, který mimo jiné působí jako hlavní ekonom WisdomTree. Ten se domnívá, že dochází ke zvyšování odhadů růstu americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí a nová ekonomická data celkově nahrávají další rally na akciovém trhu. Cla mohou zvýšit ceny, ale podle ekonoma by Fed měl rozlišovat růst cen daný příliš silnou poptávkou na straně jedné a právě dopad cel, který je podobný efektu vyšších daní. Ve druhém případě by centrální banka podle experta neměla reagovat utažením monetární politiky. Data navíc ukazují, že dopad cel nemusí být tak silný, jak řada lidí čekala.

Ekonomika roste stále „slušným tempem“, „testem dopadu cel bude čtvrté čtvrtletí letošního roku, kdy by se mělo jasně ukazovat, jak působí na spotřebu domácností.“ Fed by měl podle profesora dál snižovat sazby, a to zejména kvůli nízké tvorbě pracovních míst. K tomu míní, že krátkodobé sazby by měly být hlouběji pod sazbami dlouhodobými a peněžní nabídka roste jen pomalu. Nejde tedy ani vzdáleně o politiku, která by byla příliš uvolněná a podporovala by růst cen tak jako v době předchozích vysokých inflačních tlaků.

Zdroj: CNBC

 

Čtěte více:

Kashkari: Jak jde dohromady inflace u 3 % a další pokles sazeb
27.09.2025 16:05
Kashkari: Jak jde dohromady inflace u 3 % a další pokles sazeb
Prezident Fedu v Minneapolis Neel Kashkari se podle svých slov obává, ...
Přehlížejí investoři dlouhodobý potenciál společností ze sektoru zdravotnictví?
26.09.2025 14:05
Přehlížejí investoři dlouhodobý potenciál společností ze sektoru zdravotnictví?
Ať už se podíváme na horizont jednoho, dvou nebo tří let, sektor zdrav...
Americká výjimečnost nyní dokonce ještě výjimečnější, než dříve
26.09.2025 16:42
Americká výjimečnost nyní dokonce ještě výjimečnější, než dříve
Alberta Einsteina se prý jeden ze studentů během zkoušky zeptal, zda o...
Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
26.09.2025 23:19
Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
Druhý kvartál roku 2025 přinesl na americké trhy silný růst. Index S&P...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.10.2025
6:06Moody's: 10 % domácností generuje v USA více než polovinu spotřeby, firmy nepřijímají nové zaměstnance
01.10.2025
22:02Akcie rostly díky technologiím a zdravotnictví, dluhopisy posílily po slabých datech z trhu práce  
17:03Tomáš Vlk: ISM se zlepšuje i přes stížnosti firem, zato ADP naznačilo další zhoršení trhu práce  
16:51Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách
16:49Jan Drahota se přesouvá do čela dozorčí rady skupiny Colt CZ Group. Nového CEO zvolí představenstvo ze svých členů
14:55Téměř celosvětový akciový optimismus a globální ekonomika mírně pod potenciálem
14:24Schodek rozpočtu v září klesl na 153,9 miliardy, je nejnižší za šest let
13:29Úsilí Nike o obrat začíná přinášet ovoce  
13:01Inflace v eurozóně v září vzrostla na 2,2 procenta
12:05Novo Nordisk sází na léčbu Alzheimeru. Riziko je vysoké, potenciál ještě vyšší
12:02AMISTA investiční společnost, a.s.: IFIS investiční fond a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:59AMISTA investiční společnost, a.s.: COMES invest, invest. fond s proměn. zákl. kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:56AMISTA investiční společnost, a.s.: FOCUS SICAV, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:54AMISTA investiční společnost, a.s.: Maloja Investment SICAV a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:47AMISTA investiční společnost, a.s.: INFOND investiční fond s prom. zákl. kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:45AMISTA investiční společnost, a.s.: ASOLERO SICAV a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:41AMISTA investiční společnost, a.s.: OUTULNY investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:12Americká vláda omezuje výdaje a tamní akcie začínají být nervózní  
10:23Blýská se v Nike na lepší časy? Výsledky za první kvartál fiskálního roku 2026 ukazují zlepšení
10:19Český průmysl v září zpomalil, ale důvěra roste. PMI klesl na 49,2 bodu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět