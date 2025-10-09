Rozbřesk: Česko po volbách: skokové navýšení rozpočtového deficitu

Od parlamentních voleb uběhlo pouze pět dní, na stole je však již razantní navýšení rozpočtového schodku pro příští rok. Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš nejprve v úterý oznámil, že ve státním rozpočtu chybí 60 miliard korun, včera již hovořil o částce 80 miliard. Hrozí tak, že celkový deficit veřejných financí se v příštím roce posune výrazně nad 300 miliard korun, nedaleko od Maastrichtského limitu 3 % HDP.
Připomeňme, že již odcházející vládou schválený rozpočet kalkuloval s navýšením schodku z 241 na 286 miliard korun, a to z důvodu poskytnutí půjčky na dostavbu Dukovan a zvýšených výdajů na obranu. Dle nastupující Babišovy vlády je však nutno počítat s dodatečnými výdaji, například na dopravní infrastrukturu, které navržený rozpočet opomenul. V případě Fondu dopravní infrastruktury jde o 42 miliard. Ty by musela hledat i vláda Petra Fialy, pokud by pokračovala ve funkci, takhle ale nechala v rozpočtu nášlapnou minu.
Není jasné, co dalšího se skrývá v Babišových 80 miliardách. Naopak vcelku jasné je, že rozpočet bude potřeba přepracovat a zdá se, že ve hře je i revize zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ten totiž vládě diktuje maximální strukturální deficit na úrovni 1,75 % HDP, což již vyčerpala vláda Petra Fialy. Změnou zákona by si navíc nastupující vláda uvolnila ruce i pro rok 2027, kdy zákon implikuje nemalou fiskální konsolidaci a strukturální deficit 1,25 % HDP.
To je ale problematické hned z několika důvodů. Revidovat zákon o rozpočtové odpovědnosti hned v prvních týdnech vládnutí a při absenci zásadních šoků v ekonomice nemusí najít pochopení v české veřejnosti, ale ani na finančních trzích. S důrazem na rozpočtovou disciplínu navíc hodlají do vlády vstoupit Motoristé, kteří ostatně uspěli ve volbách s heslem „pohlídáme Babiše“. A sami jejich členové hovoří o vyrovnaném hospodaření do konce roku 2029.
Shrnuto, podtrženo, s rozpočtem na příští rok bude mít nová vláda ještě spoustu práce. Jedno se zdá být jisté už nyní – přepracovaný státní rozpočet bude s výrazně vyšším schodkem, a to ještě vláda Andreje Babiše ani nezačala naplňovat své předvolební sliby.
*** TRHY ***
Koruna
Koruna zakotvila nad hranicí 24,30 EUR/CZK a vyčkává na nové impulsy. Ty z našeho pohledu mohou dorazit spíše z hlavních trhů než tuzemských makro čísel. Důležitý bude proto zejména vývoj na eurodolaru, který ovlivňuje jak pokračující uzávěra americké vlády, tak politický chaos ve Francii, který má tendenci tlačit eurodolar níže, což není pro korunu nejlepší zpráva.
Eurodolar
Americký dolar je v tomto týdnu v relativně dobré náladě, kterou během včerejší seance podpořily ztráty japonského jenu i zápis z posledního zasedání Fedu. Ten odhalil, že jsou centrální bankéři relativně váhaví ohledně dalšího snižování úrokových sazeb.
Měnový pár tak sklouzl k 1,16 EUR/USD a dolar má “našlápnuto” k tomu, aby zažil jeden z nejlepších týdnů za poslední rok.