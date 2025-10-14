Hledat v komentářích

Detail - články
Zájem o hypotéky dál roste. V září jejich objem stoupl o 14 procent

Zájem o hypotéky dál roste. V září jejich objem stoupl o 14 procent

14.10.2025 9:32
Autor: ČTK

Po silném létu si i ve třetím kvartálu stále více lidí sjednává úvěry na bydlení. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypotéky za 37,6 miliardy korun, což bylo ve srovnání se srpnem o 14 procent více, odhalil Hypomonitor České bankovní asociace. Nové úvěry bez refinancování stouply podobně na 29,6 miliardy . Průměrná realizovaná úroková sazba zůstala na stejné úrovni jako v srpnu, tedy na 4,52 procenta, což je meziročně o 0,44 procentního bodu méně.

"Zářijová čísla potvrdila, že silná letní aktivita na hypotečním trhu nebyla výjimkou. Hypoteční trh zůstává nadále velmi živý, roste jak počet, tak i objem nově poskytnutých úvěrů. Průměrná nová hypotéka poprvé přesáhla 4,3 milionu korun a její medián se pravděpodobně pohybuje okolo 3,4 milionu,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.

Počet nových hypoték v září narostl o téměř 12 procent meziměsíčně na 6795 kusů, což je o 30 procent více než před rokem. Dosáhl tak na maximum za 44 měsíců a letošní rok podle odhadu asociace překoná úroveň z roku 2019.

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v září stoupl na osm miliard . To je o 104 procent více než průměrných 3,9 miliardy refinancovaných v loňském roce. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték nepatrně klesl na 21,3 procenta.

čba

Průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték byla v září o 0,44 bodu níže než sazba 4,96 procenta před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 1,2 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1100 . Průměrná hodnota hypoteční sazby v roce 2024 dosáhla 5,07 procenta v porovnání se sazbou 5,81 procenta v roce 2023.

Čísla o produkci hypoték v měsíci září ukazují, že prostor a podmínky pro další snižování úrokových sazeb jsou nyní omezené a s dalším posunem níže nelze příliš počítat, uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek.

Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v září 2025 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2024 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2400 .

 


