Obchodní válka Čína-USA se prohlubuje, americký shutdown spěje do klíčového momentu a futures jsou v červeném

Obchodní válka Čína-USA se prohlubuje, americký shutdown spěje do klíčového momentu a futures jsou v červeném

14.10.2025 8:53
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Americká vláda čelí hrozbě prohlubujícího se rozpočtového patu, který může připravit miliony lidí o zdravotní pojištění a vojáky o výplaty. A zatímco Evropa dohání zpoždění v oblasti umělé inteligence, Čína a USA se přetahují o vliv v globálním obchodu.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,6 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,5 %.

Finanční dopady uzavření americké vlády se tento týden pravděpodobně prohloubí. Republikáni v Senátu neprojevují ochotu vyhovět požadavkům demokratů na prodloužení zdravotního pojištění pro miliony Američanů, kteří o něj mohou do konce roku přijít. Uživatelé systému Affordable Care Act již začínají pociťovat důsledky končících dotací, protože pojišťovny začínají rozesílat oznámení o zvyšování pojistného. Pokud se brzy nedosáhne dohody o ukončení uzavření vlády, přijdou o první výplaty vojáci. Ministr financí Scott Bessent slíbil netradiční přerozdělení vládních plateb, aby se pokusil vojákům výplaty zajistit, zatímco Trumpův rozpočtový ředitel pokračuje v plánech, které podle právníků administrativy představují nelegální vlnu propouštění ve vládě.

Sebastien Lecornu od svého opětovného jmenování francouzským premiérem poprvé promluví v parlamentu, zatímco se jeho nově vzniklá vláda bude snažit prosadit rozpočet a obnovit politickou stabilitu. Mezitím se Nicolas Sarkozy příští týden stane prvním bývalým francouzským prezidentem v moderní éře, který nastoupí do vězení kvůli nelegálnímu financování své prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z libyjského režimu Muammara Kaddáfího.

Evropa, dlouho vnímaná spíše jako regulátor technologií než inovátor, nyní usiluje o svůj podíl na globálním boomu umělé inteligence. „Problém Evropy a Francie je: Jste příliš pomalí,“ řekl generální ředitel Nvidie Jensen Huang hostům na večeři pořádané prezidentem Emmanuelem Macronem v červnu. „Je to jako s vaším vínem. Čekáte, až dozraje, až bude dokonalé.“ Mnozí evropští lídři se tak nyní snaží Huangovi dokázat opak. SAP a ASML v posledních týdnech investovaly miliardy eur do domácích AI startupů a služeb přizpůsobených potřebám EU. A vlády slibují masivní investice do datových center.

Čína pohrozila dalšími odvetnými opatřeními. USA na ni uvalily omezení v oblasti lodní dopravy poté, co Čína uvalila sankce na americké subjekty jihokorejského lodního koncernu. Podle Bloomberg Economics utrpí globální ekonomika kvůli clům do konce roku 2027 ztrátu 1,4 bilionu dolarů.

Akcie Samsungu klesly až o 2,1 %, čímž zvrátily předchozí růst, poté co tento výrobce čipů oznámil nejvyšší čtvrtletní zisk za více než tři roky. Obchodníci po nedávné rally pravděpodobně vybírají zisky. Akcie Samsungu za letošek vzrostly zhruba o 70 %.

Akcie Broadcomu včera uzavřely výše o téměř 10 % poté, co OpenAI uzavřela víceleté partnerství na nákup vlastních čipů a síťového vybavení od této firmy. Jde o součást ambiciózního plánu na rozšíření AI infrastruktury. Podle společného prohlášení z pondělí bude OpenAI navrhovat hardware a spolupracovat s Broadcomem na jeho vývoji.


 
 

