Konkurenci Nvidie přibývají objednávky. Oracle nasadí 50 tisíc čipů AMD nové generace

Konkurence pro Nvidii v oblasti nejpokročilejších AI čipů, kterou v poslední době představuje AMD, dál sílí. v úterý oznámila, že ve své divizi Cloud Infrastructure nasadí 50 tisíc grafických procesorů právě od AMD, počínaje druhou polovinou roku 2026. Bude se jednat o čip Instinct MI450, který AMD představila začátkem letošního roku.
Tento krok je dalším signálem toho, že cloudové společnosti stále častěji nabízejí GPU od AMD jako alternativu k Nvidii, která je absolutním lídrem na trhu s čipy pro umělou inteligenci, píše server CNBC.
„Máme pocit, že zákazníci přijmou AMD velmi, velmi dobře – zejména v oblasti inferencingu,“ sdělil CNBC Karan Batta, seniorní viceprezident Cloud Infrastructure.
Instinct MI450 jsou prvními AI čipy, které lze sestavit do většího systému velikosti racku. Ten umožňuje, aby 72 čipů fungovalo jako jeden, což je potřebné k vytváření a nasazování nejpokročilejších algoritmů AI.
Akcie AMD reagují na zprávu pozitivně: v premarketu přidávají přes dvě procenta. Od začátku roku už vzrostly téměř o 80 procent. Akcie naopak o půldruhého procenta oslabují, od začátku roku jsou ale na tom ještě o lépe než AMD (+85,5 %).
Dohodu s AMD oznámila začátkem měsíce také OpenAI, jejíž součástí je postupné zavádění kapacity až o šesti gigawattech s tím, že první gigawatt by měl být v provozu příští rok. Navíc, pokud budou splněna určitá kritéria, může OpenAI časem vlastnit až 160 milionů akcií AMD, což dnes představuje deset procent společnosti.
Cloudovou dohodu s OpenAI má i . Hodnota pětiletého kontraktu podepsaného minulý měsíc může nabýt až 300 miliard dolarů.
OpenAI byla historicky úzce spojena s Nvidií, jejíž čipy byly použity k vývoji ChatGPT. V současnosti mají čipy Nvidie pro datová centra více než 90procentní podíl na trhu. AMD ale z něj, zdá se, začne ukusovat, protože poptávka po výpočetním výkonu je obrovská, což otevírá prostor pro více dodavatelů. Další možnou konkurenci pro Nvidii může představovat i spojení sil mezi OpenAI a Broadcom, které pracují na výrobě vlastního GPU.
V úterý na konferenci AI World vystoupí zakladatel a předseda představenstva Larry Ellison, který by se měl podělit o svůj dojem z nejnovějších dohod. Zároveň by mohl prozradit, co jeho společnost dělá, aby si udržela náskok před svými hlavními cloudovými konkurenty: Microsoftem, Amazonem a Googlem.