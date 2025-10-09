Hledat v komentářích

Detail - články
Čína rozšířila omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin

Čína rozšířila omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin

09.10.2025 14:40
Autor: ČTK

Čína rozšířila omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin. Nově zavádí omezení na vývoz technologií souvisejících se vzácnými zeminami a plánuje také regulovat vývoz dalších pěti kovů vzácných zemin. Oznámilo to dnes čínské ministerstvo obchodu. Čína je největším světovým producentem těchto kovů, které jsou nezbytné pro digitální technologie, automobilový a zbrojní průmysl a také pro energetiku. Regulace vývozu jsou centrem napětí ve vztazích Číny se Spojenými státy, ale i s Evropskou unií.

Čína od dubna zavedla systém licencí pro vývoz některých vzácných zemin, což vyvolalo rozruch v několika odvětvích po celém světě. Nově se omezení týkají vývozu technologií souvisejících s těžbou a zpracováním těchto kovů. Vývozci tak musejí získat povolení k vývozu technologií používaných k těžbě a tavení, ale také pro technologie používané pro montáž, seřizování, údržbu, opravy a modernizaci výrobních linek, uvedlo ministerstvo.

Vzácné zeminy tvoří celkem 17 prvků. Ministerstvo obchodu později dodalo, že na seznam kovů s omezením vývozu přidává pět prvků - holmium, erbium, thulium, europium a ytterbium, spolu s příbuznými materiály. Celkem je tak na seznamu už 12 kovů. Omezení vstoupí v platnost 8. listopadu, těsně před vypršením 90denního obchodního příměří s Washingtonem.

Ministerstvo zároveň oznámilo, že budou zavedena další omezení pro zahraniční subjekty, které vyvážejí související výrobky mimo Čínu.

"Nějakou dobu některé zahraniční organizace a jednotlivci přímo či po zpracování převádějí nebo poskytují kontrolované položky vzácných zemin původem z Číny pro přímé nebo nepřímé použití v citlivých oblastech, jako jsou vojenské aktivity," uvedl mluvčí ministerstva. To podle něj způsobuje značné škody nebo potenciální ohrožení národní bezpečnosti a zájmů Číny a má nepříznivý dopad na mezinárodní mír a stabilitu.

Čína má na celosvětové produkci zpracovaných kovů vzácných zemin a magnetů podíl více než 90 procent. Je také světovým lídrem v oblasti technologií vzácných zemin a zařízení používaných k recyklaci.

Země také nově objasnila, že licence nebudou poskytnuty zahraničním subjektům působícím v obraně. Žádosti týkající se pokročilých polovodičů se budou schvalovat případ od případu. Nová pravidla také zakazují čínským společnostem spolupracovat se zahraničními subjekty v oblasti vzácných zemin bez povolení ministerstva.

Oznámení Pekingu přišlo den poté, co američtí zákonodárci vyzvali k širšímu zákazu vývozu zařízení pro výrobu čipů do Číny.


JPMorgan: Krátkodobě může ekonomice pomoci další fiskální stimulace, směřuje ale k útlumu
09.10.2025 14:06
09.10.2025 14:06
JPMorgan: Krátkodobě může ekonomice pomoci další fiskální stimulace, směřuje ale k útlumu
Ekonomika zpomaluje a inflační tlaky rostou. Na CNBC to uvedl David K...
Novo Nordisk kupuje společnost zaměřenou na léčbu jaterních onemocnění
09.10.2025 12:48
09.10.2025 12:48
Novo Nordisk kupuje společnost zaměřenou na léčbu jaterních onemocnění
Novo Nordisk oznámil, že kupuje americkou společnost Akero Therapeutic...
PepsiCo překonala odhady na zisku i tržbách, pomahá poptávka po nápojích v USA
09.10.2025 13:00
09.10.2025 13:00
PepsiCo překonala odhady na zisku i tržbách, pomahá poptávka po nápojích v USA
Čistý zisk americké společnosti PepsiCo ve třetím čtvrtletí klesl o 11...


    09.10.2025 15:43

    PS: Kutej, bejby, kutej.
    Ullsperger
    09.10.2025 15:41

    Kde se ta Čína jen inspirovala?
    Ullsperger
09.10.2025
17:56MONETA Money Bank, a.s.: Představenstvo navrhne výplatu mimořádné dividendy ve výši 4 Kč
17:45První pohled někdy mate…
16:11Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
14:40Čína rozšířila omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin
14:06JPMorgan: Krátkodobě může ekonomice pomoci další fiskální stimulace, směřuje ale k útlumu
13:00PepsiCo překonala odhady na zisku i tržbách, pomahá poptávka po nápojích v USA
12:48Novo Nordisk kupuje společnost zaměřenou na léčbu jaterních onemocnění
11:45Evropská odpověď na Hedvábnou stezku. EU míří k 400 miliardám eur pro Global Gateway
11:38Posun veřejných financí k udržitelnosti, další konsolidace je ale nutná, myslí si NRR
11:28Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:28Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:27Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:21Evropské akcie se drží zpátky a zlato dnes mírně koriguje zisky  
10:33Šéf CoreWeave obavy z kruhových investic v AI nemá. Firmy podle něj vyhovují poptávce
10:28Největší německé IPO roku. Výrobce protéz Ottobock zažil silný burzovní start, akcie rostou o 11 procent
9:32Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
8:53Vytrvalý americký deficit, expandující ASML a další varování před tržní korekcí. Futures jsou dnes smíšené  
8:45Rozbřesk: Česko po volbách: skokové navýšení rozpočtového deficitu
5:53Zelené akcie jsou opět v kurzu. Porážejí zlato, ropu i benchmarky  
08.10.2025
17:29Po sto letech tentokrát jinak?

