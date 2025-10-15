Obchodní válka se rozrůstá na moře, USA a Čína si vzájemně účtují dodatečné přístavní poplatky

Spojené státy a Čína začaly od úterý účtovat námořním přepravním společnostem dodatečné přístavní poplatky. Vztahují se na firmy z druhé země, které přepravují vše od vánočních hraček po ropu. Volné moře se tak stává klíčovým bojištěm v obchodní válce mezi dvěma největšími světovými ekonomikami, napsala agentura Reuters.
Čína oznámila, že začala vybírat zvláštní poplatky od plavidel vlastněných, provozovaných, postavených nebo plujících pod vlajkou USA. Upřesnila ale, že na lodě postavené v Číně se poplatky vztahovat nebudou.
V podrobnostech zveřejněných státní televizní stanicí CCTV Čína uvedla konkrétní ustanovení o výjimkách, mezi které patří také prázdné lodě vstupující do čínských loděnic za účelem opravy.
Podobně jako v případě amerického plánu se budou nové poplatky uvalené Čínou vybírat v prvním přístavu, do kterého loď připluje při jedné plavbě, nebo na prvních pět plaveb v rámci jednoho roku.
"Tato symetrie odvetných opatření uvězňuje obě ekonomiky ve spirále námořních daní, která může narušit globální toky nákladní dopravy," cituje Reuters aténskou společnost Xclusiv Shipbrokers.
Čína minulý týden oznámila, že významně rozšiřuje omezení vývozu vzácných zemin. Americký prezident Donald Trump následně pohrozil, že zvýší cla na čínské zboží na trojciferné hodnoty. Po víkendu se však obě strany snažily obchodníky a investory uklidnit a zdůraznily, že jejich vyjednávací týmy spolupracují a že je zde možnost, že by mohly najít cestu vpřed.