Fed a ECB naznačují další snížení sazeb, ASML překonala očekávání a futures jsou v zeleném

Dnes ráno dodal výsledky technologický gigant a také česká skupina Bezvavlasy. ECB i Fed naznačují další uvolnění měnové politiky, zatímco EU plánuje zpřísnit podmínky pro čínské firmy. I přes pěkné včerejší výsledky varuje před úvěrovými riziky a propouští. Futures jsou dnes v zeleném.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,3 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,5 %.
Karel Havlíček z hnutí ANO představil strategii, jejímž cílem je zjednodušit proces vstupu firem na burzu (IPO) a podpořit rozvoj českého kapitálového trhu. Plán počítá s pěti novými veřejnými emisemi ročně do roku 2035 a má za cíl přilákat více zahraničních investic do České republiky.
Skupina Bezvavlasy uzavřela první pololetí roku 2025 s tržbami 471 milionů Kč a provozním ziskem EBITDA 7,3 milionu Kč, přičemž výsledky odrážejí náročnou integraci s Hair Servis. Klíčové integrační kroky byly dokončeny dříve, než se plánovalo, včetně centralizace logistiky, sjednocení systémů a reorganizace. I přes čistou ztrátu 5,5 milionu Kč a nárůst zadlužení skupina očekává výrazné zlepšení ve druhém pololetí díky úsporám a optimalizaci. Online divize meziročně vzrostla o 34 %, expandovala do Slovinska a plánuje vstup na bulharský trh. Výhled tržeb zůstává na 1 miliardě Kč, zatímco očekávaná EBITDA byla upravena na 40–45 milionů Kč.
Výsledkovou sezonu v polovodičovém sektoru odstartoval již tradičně jako první nizozemský gigant . Firma ve svém třetím kvartálu překonala odhady analytiků v oblasti objednávek, jejichž hodnota dosáhla 5,4 miliardy eur, zatímco trh počítal s 4,9 mld. eur díky silné poptávce po strojích na výrobu čipů, kterou pohání investice v řádu stovek miliard dolarů do infrastruktury pro umělou inteligenci. Čistý zisk ve třetím kvartálu činil 2,13 miliardy eur, což bylo lehce nad konsenzem (2,07 mld. eur). Tržby dosáhly 7,516 miliardy eur, zatímco předpověď firmy byla mezi 7,4 až 7,9 mld. eur. Pro čtvrté čtvrtletí pak počítá s tržbami v rozmezí 9,2 až 9,8 mld. eur (odhad trhu byl 9,23 mld. eur) a hrubou marží 51 až 53 procent. Nicméně očekává výrazný propad poptávky v Číně. A zároveň oznámila plán na nový program zpětného odkupu akcií od ledna.
Předseda amerického Fedu Jerome Powell naznačil, že centrální banka USA je připravena tento měsíc snížit úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, přičemž poukázal na nízké tempo tvorby pracovních míst, které se může dále zpomalit. Jeho vyjádření podpořilo růst akcií a akciových futures.
Člen Rady guvernérů Evropské centrální banky François Villeroy de Galhau uvedl v rozhovoru, že další krok centrální banky bude pravděpodobně snížení úrokových sazeb, protože výhled inflace je zatížen větším množstvím rizik směrem dolů. Jeho kolega Gabriel Makhlouf však odmítl obavy z poklesu inflace pod 2% cíl a naopak vyjádřil větší znepokojení z jejího možného překročení.
Evropská unie zvažuje, že bude požadovat od čínských firem, které chtějí působit na evropském trhu, aby předávaly technologie evropským společnostem. Jde o razantní krok, jehož cílem je zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Nová pravidla by se týkala přístupu na klíčové digitální a výrobní trhy, jako jsou automobilový sektor nebo baterie. Firmy by také musely využívat určité množství evropských surovin nebo pracovní síly a přidávat hodnotu výrobkům přímo na území EU.
Generální ředitel Jamie Dimon varoval před možným zhoršením kvality úvěrů, což zastínilo silné výsledky banky v oblasti obchodování a investičního bankovnictví. Podle něj americká ekonomika zůstává odolná, ale objevují se známky zpomalení, zejména v růstu zaměstnanosti. navýšila rezervy na rizikové úvěry o 810 milionů dolarů, hlavně kvůli růstu objemu půjček a změnám makroekonomických ukazatelů, přičemž většina částky se týká karetních služeb.
Goldman Sachs mezitím oznámila zaměstnancům, že některé pozice budou zrušeny. Podle interního sdělení plánuje firma „omezené snížení počtu pracovních míst“. A to ve chvíli, kdy banka vykázala rekordní tržby za třetí čtvrtletí, podpořené rychlým růstem investičního bankovnictví, který překonal konkurenci.