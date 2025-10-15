Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Fed a ECB naznačují další snížení sazeb, ASML překonala očekávání a futures jsou v zeleném

Fed a ECB naznačují další snížení sazeb, ASML překonala očekávání a futures jsou v zeleném

15.10.2025 8:40
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Dnes ráno dodal výsledky technologický gigant ASML a také česká skupina Bezvavlasy. ECB i Fed naznačují další uvolnění měnové politiky, zatímco EU plánuje zpřísnit podmínky pro čínské firmy. I přes pěkné včerejší výsledky JPMorgan varuje před úvěrovými riziky a Goldman Sachs propouští. Futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,3 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,5 %.

Karel Havlíček z hnutí ANO představil strategii, jejímž cílem je zjednodušit proces vstupu firem na burzu (IPO) a podpořit rozvoj českého kapitálového trhu. Plán počítá s pěti novými veřejnými emisemi ročně do roku 2035 a má za cíl přilákat více zahraničních investic do České republiky.

Skupina Bezvavlasy uzavřela první pololetí roku 2025 s tržbami 471 milionů a provozním ziskem EBITDA 7,3 milionu , přičemž výsledky odrážejí náročnou integraci s Hair Servis. Klíčové integrační kroky byly dokončeny dříve, než se plánovalo, včetně centralizace logistiky, sjednocení systémů a reorganizace. I přes čistou ztrátu 5,5 milionu a nárůst zadlužení skupina očekává výrazné zlepšení ve druhém pololetí díky úsporám a optimalizaci. Online divize meziročně vzrostla o 34 %, expandovala do Slovinska a plánuje vstup na bulharský trh. Výhled tržeb zůstává na 1 miliardě , zatímco očekávaná EBITDA byla upravena na 40–45 milionů .

Výsledkovou sezonu v polovodičovém sektoru odstartoval již tradičně jako první nizozemský gigant ASML. Firma ve svém třetím kvartálu překonala odhady analytiků v oblasti objednávek, jejichž hodnota dosáhla 5,4 miliardy eur, zatímco trh počítal s 4,9 mld. eur díky silné poptávce po strojích na výrobu čipů, kterou pohání investice v řádu stovek miliard dolarů do infrastruktury pro umělou inteligenci. Čistý zisk ve třetím kvartálu činil 2,13 miliardy eur, což bylo lehce nad konsenzem (2,07 mld. eur). Tržby dosáhly 7,516 miliardy eur, zatímco předpověď firmy byla mezi 7,4 až 7,9 mld. eur. Pro čtvrté čtvrtletí pak ASML počítá s tržbami v rozmezí 9,2 až 9,8 mld. eur (odhad trhu byl 9,23 mld. eur) a hrubou marží 51 až 53 procent. Nicméně očekává výrazný propad poptávky v Číně. A zároveň oznámila plán na nový program zpětného odkupu akcií od ledna.

Předseda amerického Fedu Jerome Powell naznačil, že centrální banka USA je připravena tento měsíc snížit úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, přičemž poukázal na nízké tempo tvorby pracovních míst, které se může dále zpomalit. Jeho vyjádření podpořilo růst akcií a akciových futures.

Člen Rady guvernérů Evropské centrální banky François Villeroy de Galhau uvedl v rozhovoru, že další krok centrální banky bude pravděpodobně snížení úrokových sazeb, protože výhled inflace je zatížen větším množstvím rizik směrem dolů. Jeho kolega Gabriel Makhlouf však odmítl obavy z poklesu inflace pod 2% cíl a naopak vyjádřil větší znepokojení z jejího možného překročení.

Evropská unie zvažuje, že bude požadovat od čínských firem, které chtějí působit na evropském trhu, aby předávaly technologie evropským společnostem. Jde o razantní krok, jehož cílem je zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Nová pravidla by se týkala přístupu na klíčové digitální a výrobní trhy, jako jsou automobilový sektor nebo baterie. Firmy by také musely využívat určité množství evropských surovin nebo pracovní síly a přidávat hodnotu výrobkům přímo na území EU.

Generální ředitel JPMorgan Jamie Dimon varoval před možným zhoršením kvality úvěrů, což zastínilo silné výsledky banky v oblasti obchodování a investičního bankovnictví. Podle něj americká ekonomika zůstává odolná, ale objevují se známky zpomalení, zejména v růstu zaměstnanosti. JPMorgan navýšila rezervy na rizikové úvěry o 810 milionů dolarů, hlavně kvůli růstu objemu půjček a změnám makroekonomických ukazatelů, přičemž většina částky se týká karetních služeb.

Goldman Sachs mezitím oznámila zaměstnancům, že některé pozice budou zrušeny. Podle interního sdělení plánuje firma „omezené snížení počtu pracovních míst“. A to ve chvíli, kdy banka vykázala rekordní tržby za třetí čtvrtletí, podpořené rychlým růstem investičního bankovnictví, který překonal konkurenci.

 

Čtěte více:

JP Morgan zvyšuje výhled na čistý úrokový výnos, pozitivně vyzněly i výsledky tradingové divize
14.10.2025 15:09
JP Morgan zvyšuje výhled na čistý úrokový výnos, pozitivně vyzněly i výsledky tradingové divize
JPMorgan (Investiční tipy) zveřejnila výsledky za třetí kvartál, které...
Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu
15.10.2025 10:20
Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu
Společnost AMD uzavřela s OpenAI průlomovou dohodu, která může zásadn...
ASML těží z masivních investic do AI, příští rok ale očekává propad poptávky v Číně
15.10.2025 7:52
ASML těží z masivních investic do AI, příští rok ale očekává propad poptávky v Číně
Výsledkovou sezonu v polovodičovém sektoru ve středu odstartoval již t...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.10.2025
11:02Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
10:20Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu  
10:10Obchodní válka se rozrůstá na moře, USA a Čína si vzájemně účtují dodatečné přístavní poplatky
9:44Bezvavlasy zatížila integrace s Hair Servis. Ve druhém pololetí očekává zlepšení ziskovosti
9:28Rozbřesk: Bankovní rezervy v USA klesají, konec kvantitativního utahování se blíží
9:01Stellantis investuje rekordních 13 miliard dolarů do USA
8:40Fed a ECB naznačují další snížení sazeb, ASML překonala očekávání a futures jsou v zeleném  
7:52ASML těží z masivních investic do AI, příští rok ale očekává propad poptávky v Číně
14.10.2025
22:06Korekce na akciových trzích v USA zatím není zažehnána  
17:24Vrchol trhu
16:02MMF: Světová ekonomika letos poroste o 3,2 procenta
15:09JP Morgan zvyšuje výhled na čistý úrokový výnos, pozitivně vyzněly i výsledky tradingové divize  
14:53Konkurenci Nvidie přibývají objednávky. Oracle nasadí 50 tisíc čipů AMD nové generace
14:29Zisk Citigroup roste, transformace firmy pokračuje
14:10Tato sázka nevyšla. General Motors odepíše investice do elektromobilů za 1,6 miliardy dolarů
14:05Goldman Sachs překonala odhady. Banka profitovala z velkých IPO
13:17JP Morgan překonala odhady, rostoucí trhy a nejaktivnější čtvrtletí z pohledu IPO od 2021 jí svědčí
13:09Johnson & Johnson překonal očekávání, zvyšuje výhled tržeb a plánuje oddělení ortopedické divize
12:45BlackRock ve třetím čtvrtletí pod svou správu přilákal 205 miliard, pomáhá expanze na trhu privátních aktiv
11:45Čínská eskalace vrací trhy dolů, na programu výsledky velkých bank  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Abbott Laboratories (09/25 Q3, Bef-mkt)
Prologis Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
United Airlines Holdings Inc (09/25 Q3, Aft-mkt)
3:30Čína - CPI, y/y
7:00ASML Holding NV (09/25 Q3)
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
12:00Synchrony Financial (09/25 Q3)
12:30First Horizon Corp (09/25 Q3)
12:30PNC Financial Services Group Inc/The (09/25 Q3)
12:45Bank of America Corp (09/25 Q3)
13:30Morgan Stanley (09/25 Q3)
14:30USA - CPI, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět