Další klíčový odborník Applu odchází do Mety. Snaha o revizi Siri se tak dále komplikuje

Vedoucí pracovník Applu, který měl na starosti vývoj webového vyhledávání s umělou inteligencí, odchází ze své pozice, aby se připojil k Meta Platforms. Jde tak o dalšího z řady odborníků z AI divize této firmy, píše Bloomberg.
Do funkce vedoucího týmu Answers, Knowledge and Information (AKI), který má za úkol přiblížit hlasového asistenta Siri schopnostem ChatGPT, byl Ke Yang přitom jmenován teprve před několika týdny. Tento tým je klíčový pro velkou generálku Siri plánovanou na březen, která je součástí širší snahy Applu o oživení jeho zaostávajících AI aktivit. Nová verze Siri má zahrnovat i funkce, které byly z dřívějších plánů odloženy – například schopnost pracovat s osobními daty uživatele a zvládat složitější požadavky.
Funkce „Answers“ měla Applu pomoci konkurovat OpenAI, Perplexity a v rychle rostoucím segmentu AI vyhledávání, který nabývá na významu jak u uživatelů mobilních telefonů, tak počítačů. Yang se nedávno stal přímým podřízeným Johna Giannandrey, seniorního viceprezidenta Applu pro AI a strojové učení. Než převzal vedení celé divize poté, co odešel její předchozí šéf Robby Walker, vedl vyhledávací část týmu AKI. Zástupci Applu ani Mety se k situaci zatím nevyjádřili.
Na nové Siri spolupracují týmy AIML (Artificial Intelligence and Machine Learning) a vývojáři Siri pod vedením Craiga Federighiho. V rámci AIML byl Yang považován za nejvýznamnějšího manažera pracujícího na nové Siri. Jeho odchod je tak jedním z největších v letošním roce, kdy ztrácí klíčové výzkumníky pracující na základních AI modelech, uvádí Bloomberg.
Už odešlo zhruba deset členů týmu Foundation Models, včetně zakladatele a hlavního vědce Ruominga Panga, který spolu s dalšími přešel do Mety, kde vzniká nový tým Superintelligence Labs. Zbylí členové týmu očekávají, že budou následovat ještě další odchody. Například Sam Wiseman, výzkumník Applu z New Yorku, nedávno odešel do startupu Reflection AI. A jeden z nejzkušenějších výzkumníků Applu, Chong Wang, minulý týden rovněž přešel do Mety. V srpnu Meta najala i Franka Chua, dalšího seniorního lídra z AI divize Applu, který vedl týmy zaměřené na vyhledávání.
Po Yangově odchodu bude tým AKI přesunut pod Benoita Dupina, zástupce Giannandrey, který má na starosti cloudovou infrastrukturu pro strojové učení. Pokračující odchody nicméně poukazují na nestabilitu v AI týmu Applu v době, kdy se firma snaží dohnat konkurenci v oblasti generativní AI a vyhledávání. Podle agentury Bloomberg dokonce hledá externí náhradu za Giannandreu.