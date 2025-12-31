Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Wall Street uzavírá rok 2025 v klidném režimu

Wall Street uzavírá rok 2025 v klidném režimu

31.12.2025 22:02
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Poslední obchodní den roku 2025 se na Wall Street nesl ve velmi klidném a technickém duchu. Hlavní americké indexy zakončily den mírně v červených číslech, především kvůli nízké likviditě a absenci nových fundamentálních impulsů.

Článek se odemkne 31.12.2025 23:02

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
31.12.2025
22:02Wall Street uzavírá rok 2025 v klidném režimu  
17:25Bude dolar snižovat atraktivitu amerických investičních aktiv?
16:37Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika  
16:35ČNB: Dluhy domácností v ČR u bank v listopadu stouply na 2,565 bilionu Kč
16:02Martin Kupka: Česko jako premiant regionu, Bulharsko míří do eurozóny
14:44Buffett oficiálně odchází, Berkshire Hathaway vstupuje do nové éry pod Abelem. Změní se něco?
13:04Nejvýkonnější hlavní trh v Evropě: španělské akcie zažívají nejlepší rok od 1993
12:54Hlavní index evropských akcií je blízko rekordu, letos přidává kolem 17 procent
11:13Ceny drahých kovů poslední den roku klesají, za rok ale vykazují vysoké zisky
11:01Trump rozpoutal celní války po celém světě. Jak vypadala jeho obchodní ofenziva v roce 2025?
9:17Rozbřesk: Co čekat od centrálních bank v roce 2026?
8:49WBD znovu odmítne Paramount, Fed zveřejnil záznam z prosincového jednání, v Evropě se obchoduje jen půl dne  
6:11Moody’s Analytics: Křehký růst kolem 2 % moc pracovních míst nevytvoří
30.12.2025
22:01Zápis z jednání Fedu podporuje sázky na snížení sazeb, trhy zůstaly klidné  
17:50S čím vstupují trhy do nového roku?
17:10Vývoz ruského plynu do Evropy letos prudce klesl, slabší je i vývoz LNG
15:47Humanoidní roboti se blíží. Počátečním králem na trhu ale nebude Muskova Tesla, nýbrž Čína
15:46Globální vývoz LNG letos vzrostl o čtyři procenta, nejvíce za tři roky
14:34Investiční výhled 2026: Čína přispívá k růstu i rizikům  
13:08Jan Bureš: Český růst zpomalí, spotřeba posílí a trh práce zůstane napjatý

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět